Reck empfiehlt sich für die Startelf des KFC. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen: Sieg gegen Ennepetal, Hauptsponsor veröffentlicht Der KFC Uerdingen bleibt in der Vorbereitung unbesiegt und schlägt auch in Summe verdient den TuS Ennepetal. Zwei Wochen vor dem Saisonstart ist allerdings noch nicht alles perfekt. Das ist der neue Hauptsponsor. Abgang nach Bocholt.

Kurz vor dem Anstoß des Testspiels gegen den TuS Ennepetal hat der KFC Uerdingen seinen neuen Hauptsponsoren bekanntgegeben: Das "Forsthaus 1838" ziert ab sofort die Brust des Traditionsvereins. Eine Eventlocation mit Restaurant aus Krefeld soll den Oberligisten als großen Partner konstant unterstützen, der erste gemeinsame Auftritt lief erfolgreich: Die Elf von Julian Stöhr setzte sich gegen den Kontrahenten aus Hagen mit 3:1 (1:1) durch. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal über den KFC Uerdingen

Toller Spielzug zum 1:0, defensiv aber mit Schwierigkeiten Rund um die Grotenburg fand am Sonntag die Saisoneröffnung des KFC Uerdingen statt. Erstmals unter der Führung der "Freunde und Förderer" wurde das traditionsreiche Stadion geöffnet, in dem zuletzt vor dem Regionalliga-Rückzug im April gespielt wurde. Sozusagen war es das erste richtige Heimspiel seit Monaten - und das ging auch direkt gut los. Vor einer guten Kulisse behauptete Uerdingen über 30 Minuten den Ball, wurde aber selten zwingend. In der 14. Minute gab es dann aber ein großes Highlight: Batuhan Özden initiierte einen sehenswerten Angriff und bekam wenig später den wohl temperierten Pass von Dave Fotso Youmssi in den Lauf und flankte anschließend sehenswert per Außenrist auf den Kopf von Noel-Etienne Reck, der zur Führung traf (14.).

Vom TuS Ennepetal, der in der Oberliga Westfalen antritt, war lange Zeit überhaupt nichts zu sehen, doch zum Ende der ersten Halbzeit wurde die Mannschaft von Sebastian Westerhoff mutiger und griff vorzugsweise über die rechte Defensivseite des KFC an. Der dritte Versuch bescherte durch Ex-Profi Kevin Hagemann den Ausgleichstreffer (43.): Der Ball flog hoch in die Luft, Hagemann hatte genügend Raum und Zeit, um per Volley zu treffen. >>> Highlights zu KFC Uerdingen - TuS Ennepetal