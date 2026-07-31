KFC Uerdingen: Schritt in die Moderne oder Ausverkauf der Tradition?

Das ist Elias Nerlich (li.). Der von ihm und Sidney Friede ins Leben gerufene Verein Delay Sports Berlin gastiert am Samstag in der Grotenburg. – Foto: Frank Arlinghaus

Am Samstag empfängt der KFC Uerdingen den Berliner Landesligisten Delay Sports Berlin zum Testspiel in der Grotenburg. Nach der Bekanntgabe dieses ungewöhnlichen Aufeinandertreffens erntete der Klub aus manchen Ecken Kritik für diese Entscheidung, andere hingegen freuen sich sehr auf die Möglichkeit, die Mannschaft der Streamer Elias Nerlich und Sidney Friede auch in NRW einmal zu sehen. So blicken unsere Autoren auf das Spiel.

Auch wenn es den Fußball-Traditionalisten nicht gefallen mag: Die jüngeren Generationen lassen sich nicht mehr allein davon überzeugen, dass der Verein in der eigenen Stadt spielt, vor 40 Jahren mal im Europapokal stand oder bis vor 30 Jahren erstklassig gespielt hat. Sie schauen Streams, sie schauen Baller League, Icon League und Kings League. Und lenkt sich das Interesse aufs Großfeld, dann geht es auch eher in Richtung Bundesliga und Champions League. Zu den Stars. Kein Kind, kein Jugendlicher schaut sich freiwillig Oberliga-Fußball an, sofern er nicht selbst in dem Verein spielt. Heutzutage reicht es nicht mehr, das Kind zum Fußball mitzuschleppen, und schon wird es ebenfalls Fan des Papa-Vereins.

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das gilt nicht nur in den Personalbereichen zahlreicher Firmen, sondern auch für Fußballvereine. Wer Trends verschläft, wird durchgereicht. Wer Trends frühzeitig erkennt, kann Kapital daraus schlagen. Und genau das versucht der KFC Uerdingen mit seinem Testspiel gegen Delay Sports Berlin.

Genau hier setzt das Testspiel gegen Delay Sports Berlin an. Es ist ein Versuch, eine Zielgruppe zu erreichen, die man sonst wohl eher nicht erschließen kann. Wenn der KFC am Samstag viele Dinge richtig macht – sportlich, aber vor allem auch im Rahmenprogramm –, kann bei vielen Kindern und Jugendlichen durchaus auch das Interesse am Verein wachsen.

Außerdem: Nicht jeder Verein kann in jeder Saisonvorbereitung gegen die großen Klubs und Zuschauermagnete aus NRW wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04 oder – zumindest, wenn man sie noch hinzuzählt – Fortuna Düsseldorf spielen. Ob es einem gefällt oder nicht: Delay Sports ist aufgrund der Streamer wie Elias Nerlich und Sidney Friede nun mal auch ein Zuschauermagnet, wenn auch mit einer jüngeren und nischigeren Zielgruppe.

Zumal das Risiko, sich sportlich zu blamieren, im Endeffekt doch eher gering ist: Nach einem 3:2-Sieg gegen den Westfalen-Landesligisten VfB Schloß Holte folgte eine 2:5-Pleite gegen den Brandenburg-Oberligisten Union Klosterfelde und gar eine 1:9-Klatsche gegen den FC 08 Villingen. Und sollte der KFC Uerdingen doch verlieren, dann ist es immer noch Vorbereitung und erst recht kein Weltuntergang.

Von Stefan Loyda

Tradition trifft auf die Reichweite der Streaming-Welt

Es war einmal ein stolzer Fußballklub aus Krefeld. Europapokal-Halbfinalist, DFB-Pokalsieger, Traditionsverein. Und nun öffnet der KFC Uerdingen die Grotenburg – für einen Landesligisten aus Berlin, der vor wenigen Jahren noch nicht einmal existierte. Man muss das kurz sacken lassen. Und doch hat sich der KFC für diesen Gegner außergewöhnlich viel Mühe gegeben. Auf der Vereinshomepage liest sich die Vorstellung von Delay Sports Berlin wie ein Liebesbrief: detailliert, enthusiastisch, geradezu werbend. Vier Aufstiege, eine riesige Community, Elias Nerlich, Sidney Friede, die Icon League.

Das ist kein Zufall. Es ist das Eingeständnis einer Schieflage. Denn was der KFC dort beschreibt, ist kein Testspielgegner. Es ist ein Marketingprodukt, dem man die eigene Grotenburg zur Verfügung stellt – präsentiert von der Sparkasse Krefeld. Der KFC Uerdingen sitzt zwischen zwei Stühlen. Er braucht die Reichweite von Delay Sports, um sein Stadion zu füllen. Und er weiß gleichzeitig, dass diese Reichweite nicht ihm gehört.

Die Uerdinger sind Veranstalter, Vermieter und Staffage zugleich. Der KFC stellt das Stadion, das Personal, die Infrastruktur – und bekommt dafür die Nebenrolle in einem Content-Stück, das Elias Nerlich und seine Community längst im Kasten haben, bevor der Schiedsrichter überhaupt anpfeift. Die Kamera läuft für Delay Sports. Die Zuschauer kommen für Delay Sports.

Zwischen Aufmerksamkeit und sportlichem Risiko

Sportlich kann der KFC Uerdingen eigentlich nur verlieren. Ein Sieg des Oberligisten gegen einen Landesligisten wird erwartet und ist unbedeutend. Eine Niederlage hingegen wäre eine Blamage mit Millionen-Reichweite – Nerlich würde sie in seinen Stream einbauen, seine Community würde sie teilen, kommentieren, verwerten. Der Spott wäre den Krefeldern auf lange Zeit sicher. Der KFC Uerdingen wird zum Meme.

Das ist das Dilemma eines Traditionsvereins im Jahr 2026. Wer sich verweigert, ist altmodisch. Wer mitmacht, riskiert, zum Vehikel für andere zu werden. Der KFC hat sich für Letzteres entschieden.

Er hätte auch Nein sagen können. Hätte auf die eigene Geschichte vertrauen können, auf die Grotenburg, auf das, was dieser Verein bedeutet. Stattdessen öffnet er sein Stadion für einen Landesligisten aus Berlin – und hofft, dass davon etwas hängen bleibt. Und der Name des KFC Uerdingen wird es vermutlich nicht sein.