KFC Uerdingen schlägt mit zweiter Garde Victoria Mennrath

Zum zweiten Mal in Folge schießt der KFC Uerdingen reichlich Tore: Nach dem 5:2-Erfolg in der Oberliga Niederrhein gegen den 1. FC Monheim jubelte am Dienstagabend die zweite Garde beim Landesligisten Victoria Mennrath im Testspiel über ein 6:1 (3:1).

Das Trainerteam um Julian Stöhr nutzte das Testspiel, um den Spielern Einsatzzeiten zu geben, die in den vergangenen Wochen weniger gespielt haben. Unter anderem liefen mit Ephraim Kalonji und Adam Tolba die beiden spät verpflichteten Offensivkräfte auf - und trafen. Das gilt auch für den jungen Derick Gyamfi, der wie Tolba sogar doppelt jubelte. Mustafa Doganci und Pierre Rogasik, die in der Oberliga noch nicht zum Einsatz gekommen sind, standen ebenfalls auf dem Platz.

Doppelpacker Gymafi und Tolba entscheiden Partie

Kalonji traf in der Anfangsphase für den KFC (11.), doch Paul Trützschler glich nur wenige Augenblicke am zweiten Pfosten lauernd aus (14.). Die doppelten Gyamfi (24.) und Tolba (36.) schossen noch im ersten Durchgang ihre ersten Hütten und stellten auf den 3:1-Pausenstand, den Vorsprung konnte Gyamfi dann zeitig ausbauen (52.). Im Test hätte es vielleicht nochmal spannend werden können, aber das vermeintliche 2:4 der Mennrather wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt, sodass ein Eigentor (80.) und Tolba (90.) den Endstand markierten.

Damit hat sich der gesamte Kader des KFC in den vergangenen Tagen Selbstvertrauen vor den Duellen gegen den VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19 getankt. Die Gladbacher gastieren am Sonntag beim Landesliga-Tabellenführer 1. SpVg Solingen Wald 03.

Victoria Mennrath – KFC Uerdingen 1:6

Victoria Mennrath: Olcay Türkoglu, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers, Sefa Caprak (46. Johannes Minkiti), Noah Kubawitz (46. Marko Mitrasinovic), Vasiko Gogolidze, Wadim Kuliew, Paul Szymanski (46. Lukas Heller), Miguel Werner (46. Oliver Krüppel), Paul Trützschler (46. Moussa Coulibaly) - Trainer: Marc Trostel

KFC Uerdingen: Rafael Hester, Dominik Burghard, Kingsley Marcinek, Pierre Rogasik, Dave Fotso Youmssi (46. Anthony Oscasindas), Maximilian Dimitrijevski, Derick Gyamfi, Mustafa Doganci, Ephraim Kalonji, Adam Tolba - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Solomon Anderson

Tore: 0:1 Ephraim Kalonji (11.), 1:1 Paul Trützschler (14.), 1:2 Derick Gyamfi (24.), 1:3 Adam Tolba (36.), 1:4 Derick Gyamfi (52.), 1:5 Lukas Heller (80. Eigentor), 1:6 Adam Tolba (90.)