KFC Uerdingen schlägt Meerbusch, Unterath, Ratingen & ETB überzeugen

U19-Niederrheinliga: Der KFC Uerdingen hast spät den Absteiger TSV Meerbusch geschlagen, Tabellenführer ist nun die SG Unterrath vor Ratingen 04/19 und ETB SW Essen. Der Wuppertaler SV lässt Punkte liegen, der 1. FC Bocholt gewinnt erstmals. So lief der 2. Spieltag!
Ein bitterer Vormittag für die Sportfreunde Baumberg, die gegen die SG Unterrath chancenlos blieben. Nach dem 0:1 in der 36. Minute verloren die Hausherren den Faden, unmittelbar nach der Pause legten die Gäste nach und bauten die Führung in kurzen Abständen auf 0:3 aus. Baumberg fand offensiv kaum Mittel, während Unterrath die sich bietenden Räume konsequent nutzte und bis zur 82. Minute auf 0:5 stellte. Mit dem klaren Auswärtssieg springt die SG Unterrath an die Spitze der Liga.
Sportfreunde Baumberg – SG Unterrath 0:5
Sportfreunde Baumberg: Mats Majohr, Dustin-Karim Laschewski, Maximilian Bingel, Raschid Labari, Brian Owuso, Marvin Leonardo Krafft, Ben Mansosa Malangu (61. Fabian Becker), Jon Osdautaj (46. Simon Wozniakowski), Adriano Catalano, Lennart Steggink, Jordan Kinnavong - Trainer: Mustafa Kalkan
SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven
Schiedsrichter: Issam Ghait - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 (36.), 0:2 (47.), 0:3 (58.), 0:4 (70.), 0:5 (82.)
FSV Duisburg – VfB 03 Hilden 1:2
FSV Duisburg: Lorenzo Ricco, Calvin Busch, Furkan Akkoc, Pope Tinkorang, Elgün Alishov, Halil Ibrahim Ünlü (62. Zakaria Bouayad), Diego Agustin Fritz-Sanchez (88. Maximilian Roosen), Filip Brzozowski (71. Caner Yalcindag), Flavio Mensuri, Oumarou Barry Munro, Daniel Storch (46. Sami Hoeke) - Trainer: Burak Feyizoglu
VfB 03 Hilden: Fynn Louis Krengel, Edwin Uriel Aziamale, Luca Quintero, Luca Lehnhoff (46. Paolo Chiavelli), Leo Behrmann, Tristan Lanzke, Kevin Patten (85. Nils Seidler), Chibuike Lawrence Ezeakor (85. Lennart Furthmüller), Wolfgang Osei Otchere (70. Kilian Simon), Linus Ogulo, Yassin Bousmayou - Trainer: Norwin Austrup - Trainer: Sven Otto - Trainer: Moritz Fischer
Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tristan Lanzke (50. Foulelfmeter), 1:1 Sami Hoeke (76.), 1:2 Tristan Lanzke (80. Handelfmeter)
Rot: Laurin Demaj (95./FSV Duisburg/)
Gelb-Rot: FSV Duisburg, 79. Minute
ETB Schwarz-Weiß Essen – SG Essen-Schönebeck 3:2
ETB Schwarz-Weiß Essen: Moritz Bungart, Jonathan Heix, Ben Bittscheidt, Jayden Paul, Maurice Krall (71. Semih Göcmen), Filip Sapeta, Joey Dacanay Schwarz (81. Anas Boukarnia), Mert Dzhelilov (93. Adrian Salihu), Tom Behle, Larssen Kram (89. Elyesa Yamac), Samuel Emmerich (62. David Weinbender) - Trainer: Patrick Almasi - Trainer: Björn Matzel
SG Essen-Schönebeck: Moritz Baumert, Wiktor Stolc, Albijon Aljiu, Jamil Bello (62. Kofi Obeng Boateng), Joel Mensah, Samuel Pozniak (75. Berzan Alkan), Melvin Omeragic (75. Abdullah Alsaho), Leonard Milanovic, Luca Marte, Rio Allmann (53. Ali Yildiz), Sekou Souare - Trainer: Nikolas Soufian Swehla
Schiedsrichter: Nico Rosen - Zuschauer: 104
Tore: 1:0 Larssen Kram (13.), 1:1 Melvin Omeragic (33.), 2:1 Tom Behle (52.), 3:1 David Weinbender (69.), 3:2 Ali Yildiz (85.)
SC St. Tönis 1911/20 – Wuppertaler SV 2:2
SC St. Tönis 1911/20: Janne-Julius Meurer, Greg Ehijie Imoiseza, Lenni Castrop, Arda-Emin Metin, Phil Wanninger (61. Emre Metin), Josiah Opoku Donkor, Julian Klingen (72. Antoni Jan Kolodziej), Noah Canel Yilmaz, Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (46. Henryk Dudek), Steve Wafo (61. Ramy Kharat), Sam Hobert (60. Oumar Sangare) - Trainer: Jonas Schüler
Wuppertaler SV: Till Eigenrauch, Jan-Maximilian Scharf, Georgios Bozouris, Romeo Kovarszki, Benjamin Otto, Arlind Bajrami, Giuseppe Palilla, Diego-Alessandro Micha, Nick Scharwächter, Giulio Federico, Mehmet Keserci - Trainer: Marc Bach
Schiedsrichter: Lukas Mirbach - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Giulio Federico (21.), 1:1
KFC Uerdingen 05 – TSV Meerbusch 2:1
KFC Uerdingen 05: Mark Pukjans, Abdoulaye Balde, Luis Balke, Andrey Voronin (83. Ege Aydin), Timo Schüren (62. Levis kasela Mbona), Collin Burczyk (46. Mattis Haslach), Mustafa Doganci, Bartlomiej Gondek (46. Selim Aslan), Regan Salomon Katende Semakula, Nikita Slavytskyi - Trainer: Yannik Nawrocki
TSV Meerbusch: Lukasz Konpa, Leart Lahi, Bastian Wittwer, Nils Lucas, Pierre Messerschmid, Imad Ghait, Elija Maertin (84. Bojan Stjepanovic), Anando Felix Petit, Derek Osei (55. Dian Bilali), Miran Ucar (17. Mohamed Dbouki), Gustav Johan Novoszel - Trainer: Marco Wellmann
Schiedsrichter: Jan-Hendrik Helten (Bocholt) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Dian Bilali (58.), 1:1 Levis kasela Mbona (73.), 2:1 Nikita Slavytskyi (89.)
VfB Homberg – 1. FC Bocholt 0:2
VfB Homberg: Len Daemen, Louis Laroche, Frederik Heise, Lejs Mujadzic, Cavit Seyit Tükel (61. Timo Korytowski), Cristiano Roth Bruno (63. David Gedeon), Nuri Wiesner (46. Ali Krasniqi), Taha Sen, Maxim Schäfer, Harun Ramic (71. Agon Qajani), Arlind Zeneli (46. Nellio Fröse) - Trainer: Marcel Laroche
1. FC Bocholt: Lutz Breuers, Linus Olthoff, Ensar Celebi, Erik Monkos, Temitope Opeyemi Ajiniran, Collin Berg, Hadi Salman - Trainer: Udo Geidies
Schiedsrichter: Linus Karl Johann Podeschwa - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 (12.), 0:2 (56.)
Ratingen 04/19 – VfL Rhede 6:2
Ratingen 04/19: Niko Lazzara Tsanis, Adam Yakhyaev, Fouad Denis Jaber, Artem Rogow, Marino Moreira Tomljanovic, Albert Johannes Feller, Onur Gebes, Duhan Kücük, Artur Strada, Noah Bouassaria, Noel Nowak - Trainer: Samir Hanna
VfL Rhede: Leland Speck, Joel Dina (82. Albin Bega), Jamie Lux, Jannis Lamhardt, Tom Jahn, Sidan Güngor (76. Jan Stenneken), Niklas Baumeister, Felix Keller, Burak Ayaz, Triumf Imri Ademi (28. Nico Belting), Tom Betting - Trainer: Amir Mesic
Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Joel Dina (2. Eigentor), 2:0 Adam Yakhyaev (4.), 3:0 Baris Pazar (15.), 4:0 Noel Nowak (16.), 4:1 Tom Betting (42. Foulelfmeter), 5:1 Artur Strada (45.), 5:2 Tom Betting (49.), 6:2 Julian Reich (87.)
3. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SG Unterrath - Ratingen 04/19
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfL Rhede
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen 05
4. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Unterrath
So., 21.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Bocholt
So., 21.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 21.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV
So., 21.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck
So., 21.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
