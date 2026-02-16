KFC Uerdingen: Schicksalstag 25. Februar

Die Ära Platzer könnte bald auch offiziell beim KFC beendet werden. – Foto: Markus Becker

Als Christoph Epping, Jörg Gredig und Udo van Koll sich im Frühjahr 2025 vorgenommen hatten, dafür zu sorgen, dass die Mitglieder des KFC Uerdingen ihr demokratisches Recht wahrnehmen können, hatten sie nicht geglaubt, dass sich die folgenden Monate zu einer wahren Odyssee entwickeln – und dass Mitte Februar 2026 noch immer keine Mitgliederversammlung stattgefunden hat.

Doch genau so ist es gekommen. Drei Gerichtsverfahren und der Weigerung des amtierenden Vorstands um Thomas Platzer, Dmitry Voronov und Christian Ritzenfeld später, sind die Initiatoren des sogenannten Mitgliederbegehrens nun hoffnungsfroh, dass es Ende des Monats endlich so weit sein wird. Die außerordentliche Mitgliederversammlung des Krefelder FC Uerdingen ist für den 25. Februar angesetzt, 19.05 Uhr geht es in der Visaal Event Location los. Dann haben die Mitglieder endlich die Möglichkeit, über die Zukunft des Vereins zu entscheiden.

Es sei eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude, die die Initiatoren derzeit umtreibt. Und im Hinterkopf sei auch immer ein wenig die Sorge, dass auf den letzten Metern doch noch unerwartete Störgeräusche aufkommen, die die Versammlung gefährden oder die Legitimation infrage stellen. Die vergangenen Monate haben ihre Spuren hinterlassen.

Um so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten, ist die Maxime für Epping, Gredig und van Koll, sich so gut wie möglich auf die Versammlung vorzubereiten. „Dazu gehört etwa ein extra engagierter Sicherheitsdienst, der die Einlasskontrolle durchführen wird“, sagt Christoph Epping. Auch der neutrale Sitzungsleiter Siegfried Thomaßen, seines Zeichens stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportbundes Krefeld, gehöre dazu.

Doch was wird die Mitglieder eigentlich erwarten – und was können sie an diesem Abend entscheiden? Die Tagesordnung steht fest, sie besteht aus drei Punkten. Darüber hinaus können an diesem Abend keine Anträge eingebracht oder diskutiert werden. Der Rahmen ist also klar abgesteckt, auch zeitlich dürfte dieser nicht gesprengt werden. Der erste Tagesordnungspunkt ist ein Bericht des Insolvenzverwalters Thomas Ellrich zur aktuellen Lage des KFC Uerdingen. Die meisten Fans und Mitglieder dürften gespannt darauf sein, was Ellrich zu berichten hat, wie der Verein dasteht und welche Perspektive es für den Klub gibt.

Der zweite Tagesordnungspunkt befasst sich eben mit der Zukunft des KFC. Dort sollen die Konzepte der möglichen Parteien oder Gruppen vorgestellt und erläutert werden, insbesondere mit Blick auf die Unterpunkte Finanzierung, Trainingsbetrieb, Jugendarbeit und vorgesehene Personen. Jede Partei soll dafür 15 Minuten Zeit erhalten. Wie viele Vorträge die Mitglieder des KFC Uerdingen schlussendlich zu hören bekommen, wird sich noch zeigen. Interessierte Parteien können nämlich bis fünf Tage vor der Veranstaltung durch verbindliche Anmeldung an mitgliederantrag@mitgliederantrag-kfc.de ihr Interesse an der Vorstellung ihres eigenen Konzeptes bekunden, teilt der Verein in der Einladung zur Versammlung mit.

Amtierende Vorstand hat sich noch nicht gemeldet

Bisher seien diesem Aufruf lediglich die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ gefolgt, berichtet Christoph Epping. Ob noch weitere Parteien die Bühne nutzen wollen, um ihr Konzept vorzustellen, sei unklar. Epping und seine Kollegen hoffen aber, dass sich auch der amtierende Vorstand den Mitgliedern stellt und seine Ideen präsentiert. „Das würden wir sehr begrüßen“, betont Epping. Technische Details zur Präsentation seien rechtzeitig im Vorfeld zu klären. Anschließende Diskussionen oder Abstimmungen sind nicht vorgesehen.

Der letzte Tagesordnungspunkt ist der Antrag, den noch amtierenden Vorstand um Thomas Platzer „vollständig mit sofortiger Wirkung abzuberufen“. Das ist auch der einzige Punkt, der an diesem Abend abgestimmt werden kann. „Wir werden eine geheime Wahl organisieren“, betont Epping. Niemand solle sich in irgendeiner Form gehemmt fühlen, so abzustimmen, wie er möchte. Der Vorstand um Thomas Platzer ist zwar offiziell noch im Amt, doch faktisch ohne Macht. So hat der Insolvenzverwalter ihm beispielsweise das Hausrecht für die Geschäftsstelle entzogen.