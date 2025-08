KFC Uerdingen: Saisoneröffnung macht Lust auf mehr

In Krefeld, speziell in Uerdingen, haben die Menschen wieder richtig Bock auf Fußball. Bock auf den KFC Uerdingen. Das ist am Sonntag in und an der Grotenburg an jeder Ecke zu spüren gewesen. Schon zwei Stunden vor dem Spiel war auf dem Vorplatz vor dem Stadion einiges los, viele Fans konnten es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Der 3:1-Heimsieg zur offiziellen Saisoneröffnung gegen den TuS Ennepetal heizt die Vorfreude bei einigen zusätzlich an. Und auch die Fans heizten der Mannschaft ein. Nach Abpfiff ging das Team zu den 1300 anwesenden Fans, die lautstark die Spieler feierten und auf die Saison einstimmten. Ein Erlebnis, das Freude auf mehr macht.