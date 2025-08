KFC Uerdingen: Ronny Kockel hat einen Trainer-Vertrag

Machtkampf läuft weiter

Am vergangenen Wochenende jedenfalls waren zur Saisoneröffnung gegen den TuS Ennepetal mehr als 1000 Zuschauer in die Grotenburg gekommen. Der Kader für die anstehende Oberliga-Saison, den die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ (FuF) mit Zustimmung des Insolvenzverwalters zusammengestellt haben, steht. Sportlich läuft rund um die Grotenburg also vieles gut. Doch da noch immer keine Mitgliederversammlung hat stattfinden können, läuft im Hintergrund noch immer ein Machtkampf um die Geschicke des KFC Uerdingen.