KFC Uerdingen: Rizzo ist ein Kandidat für die Startelf Der Neuzugang des Oberligisten KFC Uerdingen könnte am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den VfB Homberg zum ersten Mal von Beginn an auflaufen. Der Sportliche Leiter Patrick Schneider dämpft die Erwartungen.

Zum Auftakt einer Englischen Woche ist am Sonntag um 15 Uhr der VfB Homberg auf der Grotenburg-Baustelle zu Gast. Die Marschrichtung des Trainers ist deutlich: „Wir spielen zu Hause, stehen unter Druck und müssen unter allen Umständen gewinnen. Dafür werden wir alles tun. Ich werde ein Team auf den Platz schicken, das hoffentlich alles in die Waagschale werfen wird, was wir die ganze Woche über und am Sonntag verlangen.“ Voigt kündigt personelle und taktische Umstellungen an: „Welche personellen kann ich noch nicht sagen. Wir werden auf jeden Fall mit Viererkette spielen.“ Verzichten muss er auf die verletzten Mittelfeldspieler Pascale Talarski und Kai Evers. Abwehrspieler Vedran Beric kehrt in den Kader zurück, eventuell auch Kevin Weggen. Gut möglich, dass Gianluca Rizzo zum ersten Mal nach seiner Verpflichtung von Beginn an dabei ist. „Er ist ganz nahe dran. Er hat bei den beiden Einwechslungen gezeigt, dass mit ihm Spielkultur reinkommt und er den Ball haben will. Das tut unserem Spiel gut, besonders zu Hause“, sagt Voigt. Zum Gegner Homberg sagt der Coach: „Das ist keine leichte Aufgabe. Die Spieler freuen sich bestimmt auf das Spiel in der Grotenburg vor einer tollen Kulisse.“ Das war schon im April so, als der VfB zur Wiedereröffnung der altehrwürdigen Arena zu Gast war und der KFC mit 0:4 unterlag. Den Fans war das egal. Sie feierten ausgelassen die Rückkehr in die Grotenburg. Am Sonntag wollen sie aber nur einen Sieg ihrer Mannschaft feiern.