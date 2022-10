Der KFC Uerdingen und Kevin Weggen sind bei Schwarz-Weiß Essen gefordert. – Foto: Stefan Brauer

KFC Uerdingen reist selbstbewusst zum Spitzenspiel Am Mittwoch sind die Uerdinger bei Schwarz-Weiß Essen zu Gast und wollen auch im zweiten Duell der Englischen Woche punkten. Trainer Alexander Voigt sieht Verbesserungen in vielen Bereichen. Kai Evers fällt vier Wochen aus.

Das Topspiel des 13. Spieltages der Oberliga Niederrhein steigt am Mittwochabend ab 19 Uhr im traditionsreichen Essener Stadion Am Uhlenkrug. Dort empfängt der Tabellenzweite ETB Schwarz-Weiß Essen den Vierten KFC Uerdingen. Fraglos eine höchst interessante Auseinandersetzung. Die Gastgeber wollen beweisen, dass die Niederlage am Sonntag beim SC St. Tönis nur ein Ausrutscher war. Die Uerdinger können nach dem Heimsieg gegen Homberg weiter einen Schritt Richtung Tabellenspitze machen.

„Wir haben gegen den VfB Homberg viele Dinge gut und besser gemacht, dürfen das aber nicht zu hoch hängen. Wir haben in vielen Bereichen noch Steigerungspotenzial“, sagte Alexander Voigt am Dienstag nach dem Training. Der Ballbesitz sei länger und sicherer gewesen. Die Abwehr habe konsequenter verteidigt und habe wenig zugelassen: „Wir haben das Spiel heute mit der Mannschaft genau analysiert. Da sieht man noch ein paar Dinge mehr als beim Spiel.“ Gegner Homberg habe er bissiger erwartet: „Aber wenn man nach 45 Sekunden ein Tor kassiert, ist das schon ein Schlag in die Magengrube. Aber insgesamt ist der Gegner immer nur so gut, wie man es zulässt.“ Das muss auch in Essen die Marschroute sein. St. Tönis hat das am Sonntag eindrucksvoll bewiesen und die Schwarz-Weißen nicht wie ein Spitzenreiter aussehen lassen. „Essen ist gut besetzt, da müssen wir dagegenhalten, wenn wir was holen wollen. Das gilt nicht nur für unsere Viererkette, sondern für alle, die viele Meter gehen müssen. Ich rechne mit einem offenen Spiel“, sagt Voigt. Kräftemäßig sieht der Coach kein Problem: „Das zweite Spiel der Englischen Woche müssen alle in dem Alter noch verkraften können. Der ein oder andere hat ein Wehwehchen, aber das ist kein Problem. Daher ist Voigt froh, dass Mittwoch weiter auf Rasen gespielt werden kann.“