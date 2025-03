Schon vor Jahren wurde beim KFC Uerdingen viel schmutzige Wäsche gewaschen. – Foto: Boris Hempel

KFC Uerdingen: Prozess gegen Ponomarev ist vorerst geplatzt Regionalliga West: Das Verfahren gegen vier Personen, die zu Drittliga-Zeiten für den KFC Uerdingen tätig waren, sollte am 6. März beginnen – ist aber vertagt worden.

Es war einmal ein steinreicher Mann, der Spaß daran hatte, mit Fußballvereinen Erfolge zu feiern. In England war er Gesellschafter beim AFC Bournemouth, der in die Premier League aufstieg. Er verkaufte seine Anteile sehr, sehr teuer. In Deutschland entschied er sich nicht etwa für einen Einstieg bei Rot-Weiss Essen oder Alemannia Aachen, sondern für den KFC Uerdingen.

Auf die Feiertage folgte der Abstieg Er feierte mit dem Pokalsieger von 1985 innerhalb von eineinhalb Jahren zwei Aufstiege und marschierte von der Oberliga in die Dritte Liga durch. Auch dort sorgten die Blau-Roten zunächst für Furore, konnten aber kein Heimspiel in Krefeld austragen, weil das Stadion Grotenburg marode war. Nach zweieinhalb Jahren hatte der Investor, nachdem er rund 20 Millionen Euro in den Klub gesteckt hatte, ob dieser Bedingungen die Nase voll, drehte den Geldhahn zu und zog sich zurück. Der Verein musste Insolvenz anmelden und stieg ab – zweimal, bis in die Oberliga.

Diese geradezu märchenhafte Geschichte hat sich so oder so ähnlich tatsächlich abgespielt und bewegt nicht nur bis heute die Gemüter der Fans, sondern beschäftigt Juristen und Gerichte. Es geht an vorderster Front um Mikhail Ponomarev, der von 2016 an die Geschicke des KFC Uerdingen führte, im Dezember 2020 seinen Abschied ankündigte und ihn im Januar 2021 vollzog. Der für den Sport zuständige Geschäftsführer Nico Weinhart tat es ihm gleich, der für die Finanzen zuständige Geschäftsführer Frank Strüver hatte sich bereits sechs Wochen zuvor verabschiedet. Die Staatsanwaltschaft Krefeld hat anlässlich des gegen den KFC Uerdingen eröffneten Insolvenzverfahrens ab 2021 den Fall besonders unter die Lupe genommen und Anklage beim Landgericht Krefeld wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung, des Vorenthaltens von Arbeitnehmerentgelten, Subventionsbetrugs und Untreue erhoben. Die Vorwürfe gegen Mikhail Ponomarev wiegen allerdings weniger schwer, die drei anderen verantwortlichen Personen, die Geschäftsführer sowie der Steuerberater, trügen demnach die Hauptschuld.