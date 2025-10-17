KFC Uerdingen: Pokal-Aus abgehakt, Lipinski vor Heimspiel angeschlagen

Nach dem strahlkräftigen Duell mit dem MSV Duisburg unter der Woche muss der KFC Uerdingen schon am Samstagabend gegen den 1. FC Monheim (18. Oktober, 18 Uhr) den Schalter wieder umlegen.

"Im Vergleich zu den Gegnern, die danach folgen (VfB Hilden, Ratingen 04/19), ist es vielleicht kein klangvoller Name", führt KFC-Trainer Julian Stöhr auf, weist im gleichen Atemzug aber auf das letzte Heimspiel der Uerdinger gegen die Holzheimer SG hin, wo trotz biederer Vorstellung noch ein 2:1-Sieg gelang. "Aber auch Holzheim war nicht klangvoll, und auch da haben wir uns abgemüht."

Die teils guten Phasen gegen den höherklassigen Gegner aus Duisburg müssen den Krefeldern Mut machen. Im bisherigen Saisonverlauf haperte es so auch immer wieder am Zug nach vorne: "Jetzt müssen wir es einfach schaffen, diese Power, die wir teilweise gegen einen Drittligisten hatten, auch hier auf das Parkett zu bringen."

Konkret zeigte der Drittklassigkeit besonders eine gewisse "Wucht" bei den Standardsituationen und eine Gedankenschnelligkeit, die für den KFC ein Vorbild für die kommenden Wochen sein könnte.

"Wenn wir außen durch waren, dann flanken wir nicht, wir spielen vielleicht noch einmal hintenrum und kommen so nicht in die Box rein", beklagte Stöhr die noch ausbaufähige Durchschlagskraft seiner Mannschaft. "Während es bei Duisburg einfach so war, dass sie die Bälle einfach scharf gemacht haben. Daran müssen wir arbeiten, dass wir die Entscheidungsfindung auch in diese Richtung bringen."

Özden fällt aus, Lipinksi angeschlagen

Beim Gegner aus Monheim geht es wie in der Vorsaison Monheim nur um den Klassenerhalt. Über den Saisonverlauf wäre für die Elf von Dennis Ruess sicher noch mehr möglich gewesen, wobei zehn Punkte aus den ersten neun Spielen bereits ein guter Anfang sind.