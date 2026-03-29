KFC Uerdingen patzt im Aufstiegskampf – Foto: Markus Becker

Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden hatten vorgelegt, der KFC Uerdingen solte nachziehen. So zumindest die Theorie. Während das Spitzenduo der Oberliga Niederrhein schon am Freitagabend seine Spiele gewonnen hatte, waren die Uerdinger am Samstagnachmittag zur gewohnten Bundesligazeit in Neuss bei der Holzheimer SG gefordert. Der KFC ging gegen den Aufsteiger als Favorit ins Rennen – wurde dieser Rolle aber nur phasenweise gerecht. Am Ende hieß es 2:3 (2:2) aus Sicht des KFC, und das Spitzenduo ist nun sechs Punkte enteilt.

Dort sah er, wie die Anfangsminuten auf der Anlage des DJK Rheinkraft Neuss, die sich als guter Gastgeber präsentierte, ganz klar den Holzheimern gehörten. Nach vier Minuten hätte es bereits 1:0 für die HSG stehen können, eine Minute später zappelte der Ball dann tatsächlich im Netz. Sakati Ota lauerte an der Grenze zum Abseits und stand plötzlich frei vor Jonas Holzum. Dieser war beim Abschluss des Japaners machtlos. Das erste Gegentor nach zuletzt drei Siegen zu null, für Holzum gar der erste Mal nach fünf Spielen ohne Gegentor, dass er mal wieder hinter sich greifen musste.

Es war ein eigenartiges Bild, als die Mannschaften und die Trainer- und Betreuerteams einliefen. Schließlich fehlte KFC-Trainer Julian Stöhr, der gegen Homberg die Rote Karte gesehen hatte und für dieses eine Spiel gesperrt worden war. Er hatte sich eine halbe Stunde vor Anpfiff von der Mannschaft verabschieden müssen und verfolgte das Spiel nur hinter der Bande.

Die von Co-Trainer Botan Melik gecoachten Gäste aus Uerdingen ließen sich von dem frühen Rückstand allerdings nicht aus der Ruhe bringen und spielten weiter geduldig. Die wiedergewonnene Stärke nach Standards kam an diesem Nachmittag erneut zum Tragen. Nur zwei Minuten nach dem Gegentor stieg Etienne-Noel Reck nach einer Ecke zum Kopfball hoch, nach einem Luftzweikampf mit seinem Gegenspieler flog der Ball ins Tor (7.). Eine Initialzündung für die mitgereisten Fans des KFC brauchte es zwar nicht, nach diesem Erfolgserlebnis sangen sie aber noch lauter ihre Mannschaft nach vorne – und durften wenig später erneut jubeln. Eine erste Ecke war abgeblockt worden, die anschließende Flanke landete auf dem Kopf des völlig frei stehenden Seongsun You, der seine Torpremiere in Blau und Rot feierte (15.).

Spätestens jetzt war der KFC klar am Ruder. Alexander Lipinski (18.) und erneut Reck (24.) hatten jeweils gute Möglichkeiten, den Spielstand zu erhöhen. Auch ein möglicher Handelfmeter wurde nicht gepfiffen, trotz Reklamationen der Spieler. Und die wieder einmal fahrlässige Chancenverwertung rächte sich dann kurz vor dem Seitenwechsel. Die Holzheimer wurden wieder mutiger, Jonas Theuerzeit glich zum 2:2 aus (39.), anschließend musste der Torschütze zwar kurz behandelt werden, konnte aber weiterspielen.

KFC kann die Partie nicht auf seine Seite kippen

Zur zweiten Halbzeit versuchte Botan Melik, die Offensive des KFC durch eine Einwechslung wieder zu beleben. Für Yasin-Cemal Kaya, der sich das ein oder andere Mal festgedribbelt hatte, kam Ephraim Kalonji ins Spiel. Zunächst waren die Holzheimer allerdings wieder besser im Spiel, Jonas Holzum musste ein-, zweimal eingreifen und entschärfen. Nach rund zehn gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit war der KFC dann wieder an der Reihe und setzte die Defensive der Holzheimer unter Druck. Keeper Johannes Kultscher musste zweimal in höchster Not parieren, um die erneute KFC-Führung zu verhindern.

Insgesamt war in der zweiten Halbzeit allerdings weniger Tempo und weniger Risikobereitschaft zu sehen – von beiden Seiten. Es schien, als wolle keine der Mannschaften einen Fehler machen, der das Spiel letztlich entscheiden könnte. Das wollte der KFC dann ändern. Anthony Oscasindas, der für den gesperrten Jesse Sierck in die Startelf zurückgekehrt war, spielte einen passgenauen Diagonalball auf Kalonji, dessen Flanke in die Mitte wurde aber zur Ecke abgewehrt (71.).

Die Holzheimer machten es wenig später besser, als Paul-Joel Sauer zum Tempodribbling ansetzte. Er tankte sich zwischen Jan Bachmann und Kalonji durch und schob den Ball mühelos ins Tor (75.). In der Schlussphase musste Uerdingen alles nach vorne werfen, gefährliche Aktionen kreierten die Gäste allerdings kaum. So war die knappe Niederlage beim Aufsteiger schließlich besiegelt.