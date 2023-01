KFC Uerdingen nimmt neuem Torhüter unter Vertrag Nach dem Innenverteidiger Christian Schwieren hat der Oberligist auch noch einen Torhüter verpflichtet: Payam Safarpour-Malekabad stand zuletzt für den Wuppertaler SV zwischen den Pfosten.

Beim Testspiel bei Alemannia Aachen blieb Kapitän Leonel Kadiata nach einer Stunde verletzt am Boden liegen. Gestützt vom Physiotherapeuten Simon Brüggemann verließ er das Feld. Die Diagnose war niederschmetternd: Bänderriss. Eigentlich eine Verletzung, die häufiger vorkommt. Doch bei dem Abwehrchef ist das Band im Fuß zum zweiten Mal in dieser Saison gerissen. Der Verein sah Handlungsbedarf und verpflichtete am Donnerstag Christian Schwieren, 19 Jahre alt, zuletzt bei Bayer Leverkusen.

„Das ist ein Versuch“, sagt Trainer Björn Joppe. „Der Junge war schlecht beraten und stand im Sommer plötzlich ohne Verein da. Wir werden ihn jetzt fit machen und dann sehen wir, ob er den Sprung in den Seniorenbereich schafft. Talent hat er. Es ist für ihn und den Verein eine Chance.“ Schwieren wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet und hat vier Mal das deutsche Nationaltrikot in der U16 getragen. Thomas Eichin, der Leiter der Leverkusener Nachwuchsabteilung, hat ihn empfohlen.

Neuer Keeper kommt vom WSV