KFC Uerdingen nimmt Hürde Ratingen, Kray verliert bei Knappmann-Debüt Ratingen 04/19 hat sich aus dem Aufstiegsrennen der Oberliga endgültig verabschiedet, während der KFC Uerdingen seine Hausaufgaben erledigt hat.

Vor der Winterpause stehen im Dezember noch drei Spieltage in der Oberliga Niederrhein an. Der 20. Spieltag begann am Freitagabend mit dem Heimsieg des Tabellenführer SSVg Velbert gegen die Sportfreunde Hamborn 07, am Samstag folgte Siege vom TSV Meerbusch, der SpVg Schonnebeck und dem KFC Uerdingen. Beim Cronenberger SC feiert am Sonntag Neu-Coach Kai Schwertfeger sein Debüt.

Im ersten Spiel unter Neu-Trainer Christian Knappmann hat sich der FC Kray nach Rückstand gut verkauft. Ein Doppelpack von Maurice Bank egalisierte den Rückstand beim TSV Meerbusch, doch der Fusionsverein sollte trotzdem noch gewinnen. Torjäger Oguz Ayan verwandelte in der Schlussphase einen Strafstoß zum 3:2-Endstand. Der TSV klettert erstmal auf Rang elf und hat sieben Punkte Vorsprung auf den Keller, in dem die Essener feststecken. Dem vorletzten Fehlen aktuell 13 Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz. TSV Meerbusch – FC Kray 3:2

TSV Meerbusch: Marvin Oberhoff, Lukas van den Bergh (36. Tom Meurer), Daniel Hoff, Leon Kempkens, Patrick Ellguth, Dion Gutaj (58. Dennis Dowidat), Yasar Emin Uzun (69. Micah Cain), Jacob Ballah, Oguz Ayan (88. Fabio Fahrian), Harumi Goto (81. Janik Roeber), Aaram Abdelkarim - Trainer: Kevin Kreuzberg

FC Kray: Jan Fauseweh, Duc Anh Nguyen Nhu, Almedin Gusic, Ryota Nakaoka (70. Obiora Uzukwu), Eunseok Ko, Odin Redier (62. Romario Antonio Guscott), Joelle Cavit Tomczak, Luca Kazelis, Obiora Uzukwu, Bubakarry Fadika, Maurice Bank - Trainer: Christian Knappmann

Schiedsrichter: Davide Zeisberg () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Oguz Ayan (5.), 2:0 Harumi Goto (55.), 2:1 Maurice Bank (71.), 2:2 Maurice Bank (74.), 3:2 Oguz Ayan (82. Foulelfmeter)

Erneut hinterlässt der SV Sonsbeck einen guten Eindruck und nimmt einen Punkt mit, den ein Team in der Oberliga erstmal einfahren muss. Bei Sportfreunde Baumberg erzielte Denis Massold schon nach acht Minuten die Führung des Aufsteigers, aber Milan Burovac glich für den etablierten Klub zeitnah aus (22.). Dabei blieb es dann auch. Sonsbeck hat aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Keller. Sportfreunde Baumberg – SV Sonsbeck 1:1

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Panagiotis Koukoulis, Patrick Jöcks (67. Sebastian Papalia), Louis Klotz, Milan Burovac, Baris Sarikaya, Kisolo Deo Biskup (17. Kosi Saka), Subaru Nishimura, Shunta Onishi (51. Robin Hömig), Al-Hassan Turay (58. Enes Topal) - Trainer: Salah El Halimi

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Robin Schoofs, Max Werner, Philipp Elspaß (71. Servet Furkan Aydin), Chong Johnny Lu, Sebastian Leurs, Luca Terfloth, Alexander Maas, Luca Janßen (88. Tobias Meier) (90. Marvin von Zabiensky), Klaus Keisers, Denis Massold (85. Maximilian Fuchs) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Denis Massold (8.), 1:1 Milan Burovac (22.)





Brandner wird zum Matchwinner

Nach dem schlechten Saisonstart der SpVg Schonnebeck befindet sich das Team von Dirk Tönnies weiter im Aufwind. Ein Doppelpack von Robin André Brandner sorgt für einen durchaus überraschenden Sieg beim TVD Velbert, der seinen vierten Platz am Sonntag verlieren könnte. Schonnebeck hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf den Kontrahenten. TVD Velbert – SpVg Schonnebeck 0:2

TVD Velbert: Robin Offhaus, Maik Bleckmann, Justin Härtel, Noah Korczowski, Jan Corsten, Jan-Steffen Meier (78. Marius Heck), Fabio di Gaetano (65. Florian Schikowski), Ishmael Schubert-Abubakari, Denzel Oteng Adjei, David Glavas, Björn Kluft (78. Jan Niklas Pia) - Trainer: Markus Braasch - Trainer: Marcel Bastians

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Georgios Ketsatis, Wilfried Sarr, Matthias Bloch, Thorben Kern, Tarkan Yerek (55. Nermin Badnjevic), Robin Andre Brandner, Kevin Kehrmann, Calvin Küper (85. Nils van den Woldenberg), Luca Nikolai, Kingsley Sinclair (72. Kevin Barra) - Trainer: Dirk Tönnies - Trainer: Ingo Christ

Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Robin Andre Brandner (57.), 0:2 Robin Andre Brandner (69.)

Der KFC Uerdingen hat nach dem 0:2 in Hamborn eine Antwort gegeben und unter Interimstrainer Patrick Schneider gegen Ratingen 04/19 gewonnen. Kevin Weggen erzielte das Tor des Tages - und wie! Der Mittelfeldspieler schoss von der rechten Strafraumkante Richtung starkem Gäste-Keeper Luca Christian Fenzl, der bei diesem Flanken-Schuss-Gemisch chancenlos war. Der KFC war die überlegenere Mannschaft mit mehr Chancen, aber Ali Hassan Hammoud verpasste den Ausgleich nur um Zentimeter - Latte. So stellt der Absteiger den Rückstand von sieben Punkten auf Velbert wieder her, Ratingen hat mit nun 14 Punkten Abstand kaum Chancen mehr auf die Regionalliga. KFC Uerdingen 05 – Germania Ratingen 04/19 1:0

KFC Uerdingen 05: Robin Udegbe, Leonel Kadiata, Babacar M'Bengue, Philipp Meißner, Levan Kenia (87. Pascale Talarski), Alexander Lipinski, Kevin Weggen (75. Marcel Kretschmer), Kai-Bastian Evers, Maximilian Funk, Charles Atsina (59. Maik Odenthal), Shun Terada (67. Joshua Yeboah) - Trainer: Patrick Schneider

Germania Ratingen 04/19: Luca Christian Fenzl, Phil Spillmann, Luca Marcello Paura, Darko Tomic, Emre Demircan, Ali Can Ilbay, Pierre Nowitzki, Tom Hirsch (85. Yassin Merzagua), Moses Lamidi, Samed Yesil (66. Nabil Jaouadi), Ali Hassan Hammoud - Trainer: Martin Hasenpflug

Schiedsrichter: Tim Flores (Bocholt) - Zuschauer: 2011

Tore: 1:0 Kevin Weggen (56.)

Zu Beginn schien das Pendel an diesem Abend zunächst in Richtung der Duisburger Gäste auszuschlagen, bekamen diese doch bereits in der zweiten Spielminute einen Foulelfmeter zugesprochen. Doch diese Gelegenheit ließ das Team von Trainer Julian Berg aus, was sich schon nach gut einer Viertelstunde rächte, als Manuel Schiebener zur Führung für den Spitzenreiter traf. Justin Bock hatte mit seinem Ausgleich zum 1:1-Pausenstand in der 38. Minute darauf noch eine Antwort parat. Nach der Pause traf dann jedoch nur noch Velbert. Timo Mehlich erzielte innerhalb von 14 Minuten sein zweites und drittes Saisontor, der Schlusspunkt war dann in der 77. Minute Cellou Diallo vorbehalten, der auf Vorlage von Robin Hilger sein siebtes Saisontor schoss. Damit setzten die Schützlinge von Dimitrios Pappas den KFC Uerdingen gleich wieder massiv unter Druck. SSVg Velbert – Sportfreunde Hamborn 07 4:1

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Noah Abdel Hamid, Tristan Duschke, Max Machtemes, Manuel Schiebener (55. Robin Urban), Yasin-Cemal Kaya (82. Calvin Minewitsch), Yannick Geisler, Timo Mehlich, Robin Hilger, Cellou Diallo (82. Athanasios Xiros), Jonas Erwig-Drüppel - Trainer: Dimitrios Pappas

Sportfreunde Hamborn 07: Marius Delker, Dennis Wichert, Michel Roth, Nick Bennmann, Julian Bode (46. Timm Golley), Gino Mastrolonardo (86. Mamadou Lamarana Diallo), Justin Bock (90. Noah Gabriel Herrmann), Joel Bayram, Kilian Schaar, Kevin Menke (76. Marco De Stefano), Pascal Spors (78. Karim El Moumen) - Trainer: Julian Berg

Schiedsrichter: Leon Tiemer (Emmerich am Rhein) - Zuschauer: 380

