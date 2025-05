KFC Uerdingen nimmt Einfluss auf die Kreisligen

Auch der SV Rosellen wird auf dem Weg zum Training davon zeitnah erfahren haben. Am späten Dienstagnachmittag der vergangenen Woche verkündete der Insolvenzverwalter des KFC Uerdingen die Meldung, dass der Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Alle Ergebnisse sind somit gestrichen. Die Krefelder stehen als Absteiger in die Oberliga Niederrhein fest. Und genau diese Meldung hat auch Einfluss auf Rosellen.

Der Grund liegt in den Auf- und Abstiegsbestimmungen des Fußballverbands Niederrhein. Insgesamt 18 Teams steigen aus den neun Kreisen in die Bezirksliga auf. Vier weitere Plätze sind abhängig davon, was in der Regionalliga West passiert. Für jeden dort absteigenden Verein, der nicht aus dem Gebiet des FVN stammt, rückt ein Team aus der Kreisliga A nach.

So kann sich beispielsweise bereits der Kreis Wuppertal-Niederberg über einen weiteren Aufsteiger freuen, nachdem Türkspor Dortmund seine Mannschaft zurückgezogen hat und als erster Absteiger feststand. Die weiteren drei Nachrücker sind in dieser Reihenfolge die Kreise Kempen-Krefeld, Mönchengladbach- Viersen und eben Grevenbroich-Neuss.