KFC Uerdingen muss Mitgliederversammlung erneut verschieben.

Eigentlich war es hinter den Kulissen des KFC Uerdingen in den vergangenen Wochen ruhig geworden, der Fokus lag rein auf dem Sportlichen und es hatte den Anschein, dass es beim einstigen Chaos-Club endlich in geordneten Bahnen vorangeht. So sollte am kommenden Montag mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein Neustart eingeleitet und die "Freunde und Förderer des KFC Uerdingen" auch durch die Mitglieder legitimiert werden. Dazu wird es vorerst nicht kommen.

Es war bereits der zweite Anlauf für eine außerordentliche Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen. Versuch eins wurde nach einer Klage des noch amtierenden Vorstandes vom Gericht unterbunden und auch beim nun geplanten zweiten Versuch am Montag hat das Oberlandesgericht Düsseldorf - vorerst - einen Riegel vorgeschoben. Das OLG muss erst entscheiden, ob das zuständige Verwaltungsgericht korrekt geurteilt hat und die von einem Mitgliederbegehren erzwungene Versammlung rechtmäßig sei. Da der Richter die Akten erst vor wenigen Tagen erhalten habe, sei noch keine Entscheidung möglich gewesen, entsprechend muss die Versammlung erneut abgesagt werden. Die teilt der Verein auf seiner Homepage mit.

Wir erhielten heute Nachmittag einen Anruf des zuständigen Vorsitzenden Richters des Oberlandesgerichts Düsseldorf, bei dem derzeit die Beschwerde des Vorstands gegen die Entscheidung des Amtsgerichts auf Ermächtigung zur Einberufung der für Montag, 25. August, geplanten Mitgliederversammlung anhängig ist.

Er teilte uns mit, dass er die Akten erst am 19. August zur Bearbeitung erhalten hätte und in der Kürze der Zeit aufgrund der Befassung des Senats mit der Durchführung einer umfangreichen Sitzung noch keine Entscheidung treffen könne. Daher kann die Mitgliederversammlung am Montag, 25. August, jetzt doch (noch) nicht stattfinden, weil erst eine für uns alle richtungsweisende Entscheidung getroffen werden muss.

Wir bedauern dies sehr, auch und gerade weil wir uns von der Mitgliederversammlung am Montag die erforderliche Klarheit erhofft hatten. Wir gehen weiterhin davon aus, dass das Oberlandesgericht die Entscheidung des Amtsgerichts bestätigen wird und werden Sie umgehend informieren, sobald diese vorliegt. Die Einberufung zu einer neuen außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt sodann gesondert.

Wir danken allen sehr für die Unterstützung!

Mit blau-roten Grüßen,

Christoph Epping – Frank Strater – Nils Gehlings"