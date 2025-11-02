KFC Uerdingen: Mitglieder müssen aktiv werden

Sportlich läuft es derzeit wieder richtig gut beim KFC Uerdingen. In der Oberliga Niederrhein feierte die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr am vergangenen Wochenende den nunmehr vierten Sieg in Folge. Am Freitagabend hätte der KFC als Tabellendritter den Spitzenreiter aus Ratingen zum Topspiel in der Grotenburg empfangen sollen. Doch das Spiel musste aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens abgesagt werden. Die Hoffnungen, nur noch rein sportliche Schlagzeilen schreiben zu können, scheinen beim Uerdinger Fußballverein also vergebens. Denn auch abseits des Platzes gibt es in diesen Tagen einigen Gesprächsbedarf.

Einmal mehr geht es neben der Spielabsage in der Liga auch um die außerordentliche Mitgliederversammlung, die sich so viele Menschen im Umfeld des Vereins wünschen, um die Zukunft des Klubs endlich geklärt zu wissen. Die ist nämlich noch immer in der Schwebe. Der amtierende Vorstand rund um Thomas Platzer, der kaum eine Perspektive im Verein haben dürfte, hat sich in den vergangenen Monaten massiv gegen eine Mitgliederversammlung gewehrt. So bleiben die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ (FuF), die von Insolvenzverwalter Thomas Ellrich mit der Führung des Klubs beauftragt wurden, noch immer ohne Legitimierung der Mitglieder.

Eine angesetzte Versammlung im August war kurzfristig wieder abgesetzt worden, zuletzt hatte sich das Oberlandesgericht Düsseldorf mit dem Fall beschäftigt. Vor wenigen Tagen hatten die Initiatoren des Mitgliederbegehrens, Christoph Epping, Jörg Gredig und Udo van Kroll, die bereits im Mai den Prozess einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ins Rollen gebracht hatten, eine Antwort des OLG bekommen. So sei das gesetzliche Quorum von 10 Prozent der Mitglieder mit 326 Unterschriften von 1094 Mitgliedern nicht nur erfüllt, sondern sogar weit übertroffen worden. „Damit wurde gerichtlich festgestellt: Die Mitglieder hatten das Recht, vom Vorstand die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu verlangen“, sagt Christoph Epping.

In einem Punkt allerdings hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den zuvor gefassten Beschluss des Amtsgerichtes Krefeld als fehlerhaft eingestuft. Und zwar hätte nicht einfach aus dem Kreis der Mitglieder eingeladen werden dürfen, sondern die Unterzeichner des Mitgliederbegehrens hätten ergänzend unterschreiben müssen, dass der Rechtsweg bestritten werden soll.

Neuer Anlauf geplant

Deshalb wenden sich die Initiatoren nun erneut an die Mitglieder, beziehungsweise an diejenigen, die schon im Laufe des Jahres die Initiative unterstützt hatten. „Nach Beschluss des Oberlandesgerichtes muss dazu dem Amtsgericht ein zusätzliches Formular von denjenigen Mitgliedern vorgelegt werden, die den Vorstand bereits aufgefordert hatten, einzuladen. Mit diesem Formular bestätigt ihr, dass ihr damit einverstanden seid, dass das Amtsgericht Krefeld auch in Eurem Namen angerufen wird. Aus Rechtsgründen können diejenigen, die im Mai nicht unterschrieben hatten, sich jetzt leider nicht einbringen“, schreiben die drei Initiatoren.

Die Unterstützer können diesem Aufruf bereits am Freitag, 31. Oktober, nachkommen. „Wir halten am Freitag von 17 bis 20 Uhr in der Großmarktkantine das Formular zur Unterschrift bereit“, schreiben die Initiatoren weiter. Alternativ können die angesprochenen Mitglieder auch das Formular herunterladen, ausfüllen, scannen und an mitgliederantrag@mitgliederantrag-kfc.de schicken. „Ihr könnte es auch ausgefüllt in der Großmarktkantine abgeben“, heißt es weiter.

Und wie geht es dann weiter? Auch dazu geben die Initiatoren Auskunft. „Sobald wir mit Eurer Unterstützung die ausreichende Anzahl an Unterschriften zusammenhaben, werden wir beim Amtsgericht Krefeld erwirken, zur außerordentlichen Mitgliederversammlung einladen zu dürfen“, schreiben sie.

Wie ernst es Christoph Epping und seinen Mitstreitern ist, hat er im Gespräch mit unserer Redaktion unterstrichen: „Wir geben keine Ruhe, wir wollen diese außerordentliche Mitgliederversammlung“, betonte er. In der Hoffnung, dass nach der Versammlung abseits des Platzes endlich Ruhe einkehren kann – und sich beim KFC alle auf das Sportliche konzentrieren können.