KFC Uerdingen: Mehr als 330 Mitglieder leisten ihre Unterschrift

Denn wie die drei KFC-Mitglieder in einem Brief an den KFC-Vorstand, der unserer Redaktion vorliegt, mitteilen, hätten mehr als 330 Mitglieder ihre Unterschrift geleistet – eine entsprechende Liste mit Namen und Unterschriften ging dem Vorstand ebenfalls zu. Diese Zahl sei mehr als ein Drittel der erforderlichen Stimmen, wodurch nach der Vereinssatzung nun eine außerordentliche Versammlung beantragt werden könne. Dies tat das Trio im gleichen Zug. „Das höchste Gremium, nämlich die Mitgliedschaft, hat erneut abschließend entschieden. Das ist gelebte Demokratie und wir bedanken uns nochmals bei allen, die uns auf diesem Weg unterstützt haben“, schreiben die Initiatoren in ihrem Brief.

Nun liege es am Vorstand des KFC Uerdingen, zu einer solchen Versammlung einzuladen. Epping und seine Mitstreiter bitten gleichzeitig darum, dass das schnell passiert. „Wir bitten, dass die Einladung zeitnah, wie üblich durch Veröffentlichung auf der Homepage, erfolgt. Bei Bedarfunterstützen wir gerne bei der Durchführung der außerordentlichen Mitgliederversammlung“, schreiben sie in ihrem Brief an das Vorstandsgremium.