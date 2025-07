KFC Uerdingen macht Transfer von "Wunschspieler" offiziell

Schon in der Jugend für den KFC aktiv

Den Klub kennt Benktib schon aus einem einjährigen Engagement in der A-Juniorenabteilung. In damals zwölf Einsätzen verbuchte er zwei Treffer. In den fünf Jahren danach umreiste der 24-Jährige den Niederrhein, war dabei aber ein stetiges Gesicht in der Oberliga Niederrhein. Für Ratingen 04/19, den MSV Düsseldorf und zuletzt den TSV Meerbusch und die SSVg Velbert kommt Benktib auf insgesamt 114 Einsätze und 42 Tore in der fünfthöchsten Spielklasse, 32 davon alleine in den vergangenen beiden Spielzeiten.