KFC Uerdingen macht es am Ende spannend: 2:1-Sieg beim SC St. Tönis

Der KFC Uerdingen hat zum ersten Mal in der Geschichte eine Pflichtspiel gegen den SC St. Tönis gewonnen. Am Samstagnachmittag setzte sich das Team von Trainer Julian Stöhr mit 2:1 an der Gelderner Straße durch und orientiert sich damit in der Tabelle der Oberliga Niederrhein wieder ein Stück nach oben.

Eine gute Nachricht gab es für die Anhänger des SC St. Tönis schon vor Spielbeginn. Denn Mario Knops, der sich unter der Woche im Pokalspiel schwerer verletzt zu haben schien, stand wider Erwarten doch von Beginn an für die Gastgeber auf dem Feld. Der KFC Uerdingen hingegen, der auf Alexander Lipinski mit einer Schultereckgelenksprengung wohl länger wird verzichten müssen, flankte den Ball schon nach wenigen Sekunden erstmals in den Strafraum. Es deutete sich an, dass ein flottes Spiel bevorstehen könnte.

Ein wenig täuschte der Eindruck jedoch. Zwar war beiden Lagern der Wille zum offensiven Spiel nicht abzusprechen, doch nur selten wurde es vor den Toren wirklich gefährlich. Genau gesagt gab es im der ersten Halbzeit nur eine gute Tormöglichkeit, und die hatte der KFC durch Ephraim Kalonji, der schon nach 20 Minuten für Etienne-Noel Reck ins Spiel gekommen war. Der lief nach einem Abspielfehler von Maximilian Pohlig völlig frei auf Keeper Tim Leon Schrick zu, hatte vielleicht fast zu viel Zeit und legte den Ball so knapp rechts am Tor vorbei (37.). Pohlig war seinerseits ebenfalls gerade erst im Spiel, weil es nach einem unglücklichen Luftkampf für Dominik Dohmen, den Kapitän der Gastgeber, nicht weiterging. Insgesamt waren die Uerdinger aber optisch überlegen, und so wäre die Pausenführung statt des 0:0 nicht unverdient gewesen.

KFC legt nach der Pause zu

Nach dem Wechsel legten die Uerdinger dann offensiv deutlich zu, und wurden dafür nach einer Weile auch belohnt. Nach zwei gescheiterten Abschlussversuchen gelang Mohamed Benslaiman Benktib in der 58. Minute der Führungstreffer, als er eine Hereingabe von Batuhan Özden sicher verwertete (58.). Nur zwei Minuten später sorgte Dave Fotso dann für die Entscheidung, als er einen Ball wohl eher ins Zentrum spielen wollte, doch dieser fand den Weg ins Tor, weil wohl auch Keeper Schrick den Ball so nicht eingeschätzt hatte. In der Folge hätten die Uerdinger durchaus erhöhen können, es gab allerdings auch eine dicke Möglichkeit zum Anschluss, als KFC-Keeper Jonas Holzum gegen Niklas Withofs aus kurzer Distanz allerdings absolut auf dem Posten war (74.). In der Nachspielzeit gelang den St. Tönisern noch der Anschluss, als Holzum zunächst einen Distanzschuss von Julio Torrens parierte, aus dem Gewühl dann Joker Mohamed Hegi aber doch noch für die Gastgeber traf (90.+4). Fotso hätte im Gegenzug noch auf 3:1 für den KFC stellen können, scheiterte aber am Pfosten. Danach war das Spiel beendet.

Uerdingen hält Spitze im Blick

Damit behalten die Uerdinger mit nun acht Zählern die Spitzengruppe weiterhin im Blick, während der SC den Blick erst einmal nach unten richten muss.