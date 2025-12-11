KFC Uerdingen live: Was gelingt zum Jahresabschluss beim VfL Jüchen?

Noch einmal geht es für den KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein im Jahr 2025 um Punkte und darum, den Spitzenreiter Ratingen 04/19 nicht zu weit enteilen zu lassen. Im Kampf um eine gute Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte haben die Uerdinger mit Trainer Julian Stöhr aber eine schwierige Aufgabe vor sich. Denn die Reise geht zum Spiel beim aktuell Sechsten VfL Jüchen-Garzweiler, der als stärkster Aufsteiger gerade einmal vier Punkte hinter den Krefeldern rangiert.

In der bisherigen Saison ist es noch keinem Gastverein gelungen, an der Jüchener Stadionstraße drei Punkte mitzunehmen. Viermal siegte das Team von Daniel Klinger, viermal endeten die Partien ohne Sieger. Damit haben nur Primus Ratingen, der SC St. Tönis und die Gäste aus Uerdingen eine bessere Heimausbeute zu bieten - ebenfalls unbesiegt sind davon aber nur die Ratinger. Die Krefelder sollten nach dem 5:1 des VfL Jüchen zuletzt beim FC Büderich gewarnt sein.

Auch die Formkurve aus den fünf jüngsten Auftritten beider Teams spricht dafür, dass eine spannende Partie bevorsteht. Sowohl der KFC als auch die Jüchener haben zwei ihrer fünf zurückliegenden Spiele gewonnen und je zweimal die Punkte geteilt, es scheint also alles für ein aufregendes Abschlussspiel des Jahres 2025 gerichtet. Für den KFC wäre bestenfalls der Sprung auf Platz zwei möglich, sollte die SpVg Schonnebeck parallel daheim nicht gegen die Holzheimer SG gewinnen. Für die Jüchener könnte es bei einem Sieg zum Abschluss der Hinrunde bestenfalls noch auf Platz vier gehen, sofern der SC St. Tönis und der VfB 03 Hilden etwas liegenlassen.