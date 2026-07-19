 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

KFC Uerdingen live: Wanne-Eickel klar geschlagen, Reserve debütiert

KFC Uerdingen gewinnt gegen DSC Wanne-Eickel aus der Westfalenliga mit 5:0 und bleibt auch im historischen Vergleich der beiden Klubs ungeschlagen. Am Sonntag debütiert die Reserve-Mannschaft.

von André Nückel · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser
Sieg für den KFC.
Sieg für den KFC. – Foto: Markus Becker

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Oberliga Niederrhein
Westfalenliga St. 2
KFC Uerdingen
KFC Uerding. II
Linner SV
DSC Wanne-Eickel

Der KFC Uerdingen hat seinen nächsten Testspielerfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr setzte sich gegen DSC Wanne-Eickel mit 5:0 durch und blieb dabei auch defensiv ohne Gegentor. Gegen den Westfalenligisten stellte Vincent Schaub die Weichen früh auf Sieg und erzielte bereits in der fünften Minute das 1:0.

Am Sonntag testet die zweite Mannschaft.

Geschichte mit DSC Wanne-Eickel

Gestern, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
5
0
Abpfiff

Auch danach blieb der KFC konsequent. Jesse-Garon Sierck erhöhte nach 27 Minuten auf 2:0, ehe Mario Knops noch vor der Pause das 3:0 nachlegte (40.). Damit war die Partie früh klar zugunsten der Uerdinger gestellt. Nach dem Seitenwechsel dauerte es zwar etwas, bis der nächste Treffer fiel, doch der KFC blieb kontrolliert und schraubte das Ergebnis in der Schlussphase weiter nach oben.

Dian Bilali traf in der 76. Minute zum 4:0, kurz vor dem Abpfiff setzte Yuta Inoue mit dem 5:0 den Schlusspunkt (89.). Für den KFC war es damit ein souveräner Auftritt, bei dem sich fünf verschiedene Torschützen eintragen konnten.

Auch historisch bleibt Uerdingen gegen Wanne-Eickel ungeschlagen. Beide Klubs trafen in der Saison 1978/79 in der 2. Bundesliga Nord aufeinander. Damals gewann der KFC ein Duell mit 2:1, das zweite endete 1:1. Daran änderte auch das Testspiel nichts: Uerdingen behielt erneut die Oberhand.

KFC II feiert Debüt

Heute, 13:15 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding. II
Linner SV
Linner SVLinner SV
13:15

Am Sonntag geht es weiter, dann aber erstmals seit gefühlten Ewigkeiten nicht mit Fokus auf der Erstvertretung. Die neue Reserve um Trainer Tino Reucher wird ihr Debüt geben und trifft am Löschenhofweg auf den Linner SV. Sicherlich dürfte die Kulisse eine gute werden, denn erstmals seit 2012/13 stellt der Verein wieder eine Zweite und die Premiere dürfte einige Anhänger interessieren.

>>> Wer für den KFC Uerdingen II spielt

Die Testspiele des KFC Uerdingen - Oberliga-Mannschaft

  • Samstag, 18. Juli, 15 Uhr:
    KFC Uerdingen - DSC Wanne-Eickel
  • Sonntag, 26. Juli, 14 Uhr:
    Bonner SC - KFC Uerdingen
  • Samstag, 1. August, 15 Uhr:
    KFC Uerdingen - Delay Sports Berlin
  • Sonntag, 2. August, 15 Uhr:
    KFC Uerdingen - SpVgg Erkenschwick
  • Sonntag, 9. August, 15 Uhr:
    SV Rosellen - KFC Uerdingen (Niederrheinpokal)

Die Testspiele des KFC Uerdingen - neue Reserve

  • Sonntag, 19. Juli, 13.15 Uhr:
    KFC Uerdingen II - Linner SV (Löschenhofweg)
  • Sonntag, 26. Juli, 13.15 Uhr:
    TSV Bockum III - KFC Uerdingen II
  • Mittwoch, 29. Juli, 20 Uhr:
    KFC Uerdingen II - FC Traar
  • Sonntag, 2. August, 11 Uhr:
    KFC Uerdingen II - Hülser SV
  • Donnerstag, 6. August, 20 Uhr:
    SSV Strümp - KFC Uerdingen II
  • Sonntag, 9. August, 13 Uhr:
    VfR Fischeln II - KFC Uerdingen II
  • Mittwoch, 12. August, 19.30 Uhr:
    SuS Krefeld - KFC Uerdingen II
  • Sonntag, 16. August, 13 Uhr:
    RSG Verberg-Gartenstadt - KFC Uerdingen II