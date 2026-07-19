KFC Uerdingen live: Wanne-Eickel klar geschlagen, Reserve debütiert

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Der KFC Uerdingen hat seinen nächsten Testspielerfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr setzte sich gegen DSC Wanne-Eickel mit 5:0 durch und blieb dabei auch defensiv ohne Gegentor. Gegen den Westfalenligisten stellte Vincent Schaub die Weichen früh auf Sieg und erzielte bereits in der fünften Minute das 1:0.
Auch danach blieb der KFC konsequent. Jesse-Garon Sierck erhöhte nach 27 Minuten auf 2:0, ehe Mario Knops noch vor der Pause das 3:0 nachlegte (40.). Damit war die Partie früh klar zugunsten der Uerdinger gestellt. Nach dem Seitenwechsel dauerte es zwar etwas, bis der nächste Treffer fiel, doch der KFC blieb kontrolliert und schraubte das Ergebnis in der Schlussphase weiter nach oben.
Dian Bilali traf in der 76. Minute zum 4:0, kurz vor dem Abpfiff setzte Yuta Inoue mit dem 5:0 den Schlusspunkt (89.). Für den KFC war es damit ein souveräner Auftritt, bei dem sich fünf verschiedene Torschützen eintragen konnten.
Auch historisch bleibt Uerdingen gegen Wanne-Eickel ungeschlagen. Beide Klubs trafen in der Saison 1978/79 in der 2. Bundesliga Nord aufeinander. Damals gewann der KFC ein Duell mit 2:1, das zweite endete 1:1. Daran änderte auch das Testspiel nichts: Uerdingen behielt erneut die Oberhand.
Am Sonntag geht es weiter, dann aber erstmals seit gefühlten Ewigkeiten nicht mit Fokus auf der Erstvertretung. Die neue Reserve um Trainer Tino Reucher wird ihr Debüt geben und trifft am Löschenhofweg auf den Linner SV. Sicherlich dürfte die Kulisse eine gute werden, denn erstmals seit 2012/13 stellt der Verein wieder eine Zweite und die Premiere dürfte einige Anhänger interessieren.