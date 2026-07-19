KFC Uerdingen live: Wanne-Eickel klar geschlagen, Reserve debütiert

Sieg für den KFC. – Foto: Markus Becker

Der KFC Uerdingen hat seinen nächsten Testspielerfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr setzte sich gegen DSC Wanne-Eickel mit 5:0 durch und blieb dabei auch defensiv ohne Gegentor. Gegen den Westfalenligisten stellte Vincent Schaub die Weichen früh auf Sieg und erzielte bereits in der fünften Minute das 1:0.

Am Sonntag testet die zweite Mannschaft.