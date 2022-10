KFC Uerdingen LIVE: Voigt-Elf kann gegen TuRU den Druck erhöhen Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen muss auswärts bei TuRU Düsseldorf antreten.

Nur drei Tage nach dem aufopferungsvollen und am Ende knapp verlorenen Kampf im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiß Oberhausen ist der KFC Uerdingen schon wieder gefordert. In der Oberliga Niederrhein geht es an die Feuerbachstraße zur TuRU Düsseldorf.

Die Latte haben sich die Spieler des KFC Uerdingen für die kommenden Spiele selbst hoch gelegt. Gegen Rot-Weiß Oberhausen überzeugten sie auf dem Rasen, scheiterten allerdings letztlich im Elfmeterschießen am Regionalligisten. Nichtsdestotrotz haben sie eindrucksvoll gezeigt, welche fußballerische Qualität in der Mannschaft steckt. Darauf kann KFC-Coach Alexander Voigt in den nächsten Wochen sicherlich aufbauen.

In der Oberliga steht nun das Auswärtsspiel bei der TuRU Düsseldorf an. Die Düsseldorfer stehen mit 15 Zähler so gerade über dem Strich, der KFC hat derweil nur einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SSVg Velbert. Die Aufgabe ist also klar definiert: Drei Punkte gegen TuRU sind Pflicht im Aufstiegsrennen.

So spielen die Mannschaften