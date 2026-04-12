KFC Uerdingen live: Monheim verkürzt - die Schlussphase!

Co-Trainer Botan Melik (l.) und Julian Stöhr. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Zum Abschluss des 27. Spieltags der Oberliga Niederrhein findet am Sonntag das Heimspiel des 1. FC Monheim gegen den KFC Uerdingen statt. Ab 16 Uhr wird der FCM um Punkte für den Klassenerhalt kämpfen, während der KFC einen Erfolg im Titelrennen benötigt. Wie die Partie läuft, könnt ihr im Liveticker auf FuPa verfolgen.

Nach einem glanzlosen 1:0 gegen Adler Union Frintrop muss der KFC in Monheim nachlegen. Im Hinspiel gab es einen furiosen 5:2-Erfolg der Grotenburg-Kicker, die vor ihrem Auswärtsspiel neun Punkte weniger als Ratingen 04/19 haben. Doch der Spitzenreiter hat beim 1:0 gegen den SV Biemenhorst erst am Freitag vorgelegt. Dem FCM droht derweil in der kommenden Woche ein Abstiegsplatz, sollte es keinen Heimsieg geben - für Spannung ist garantiert.

„Wir sind Favorit gegen Monheim, die Rolle nehmen wir auch an. Wir wollen oben dran bleiben“, teilt Trainer Julian Stöhr mit. „Sie haben einige sehr gute Namen im Kader, befinden sich aber eben unten drin. Genau wie wir brauchen auch sie jeden Punkt. Wir wollen sie in der Defensive binden und ähnlich wie im Hinspiel vorne für viel Bewegung sorgen.“ In dieser Phase der Saison zählen nur noch die Ergebnisse: „Auch unter dem Aspekt, dass wir zahlreiche Ausfälle hatten und die, die gespielt haben, es wirklich gut gemacht haben", meint der Linienchef, der laut Angaben des Klubs auf Justin Möllering, Derick Gyamfi und Ulrich Bapoh verzichten muss. Ephra Kalonji, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha und Dave Fotso Youmssi könnten dagegen wieder Optionen sein.