KFC Uerdingen live: Im Niederrheinpokal gegen Bergisch Born

In der 1. Runde des Niederrheinpokals empfängt der KFC Uerdingen am Sonntag um 16 Uhr den Landesligisten SSV Bergisch Born zum Heimspiel. Die Gäste sind zwar Außenseiter, haben aber den Vorteil der Eingespieltheit. Gelingt der Pflichtsieg der Hausherren oder gibt es einen spannenden Pokalnachmittag in der Grotenburg? Hier gibt es den Liveticker, FuPa.tv und Live-Stream.

Nach einer Vorbereitung ohne Niederlage ist der KFC Uerdingen bereit für den Saisonstart, der am Sonntag mit dem Erstrundenmatch gegen Bergisch Born gelingen soll. Julian Stöhr hat am Morgen ausführlich im neuen FuPa-Podcast "Grotenburg-Geflüster" Rede und Antwort gestanden. Er freue sich auf das Heimspiel, teilt er mit. Die komplette Folge erscheint am Sonntagabend oder Montagmorgen, denn zur Premierenfolge wird auch noch ein Pokal-Fazit nach Abpfiff aufgenommen.

Während sich Uerdingen im Sommer nach dem Insolvenz-bedingten Regionalliga-Rückzug neu aufgestellt hat, können die Remscheider auf ihr Landesliga-Team aufbauen. Die Truppe von Tim Janowski hätte normalerweise Heimvorteil gehabt, so aber steht eine besondere Reise vor dem Ligastart gegen den SC Kapellen-Erft in einer Woche an. Born wurde als Aufsteiger Zehnter in der Gruppe 1 und hat sich im Sommer gezielt und gut verstärkt. So kamen beispielsweise Marvin Brüggehoff von der SSVg Velbert oder Gael Ntolo aus dem Nachwuchs des Wuppertaler SV.

Die Gäste werden versuchen, kompakt und gut zu stehen und wollen dann mit schnellen Gegenstößen ihr Glück in der Offensive suchen. Uerdingen war in der Vorbereitung im eigenem Ballbesitz sehr gefällig unterwegs, hat aber defensiv fast in jedem Fall Spiel etwas angeboten. Das spricht förmlich für einen spannenden Pokalnachmittag, den ihr auf FuPa wie gewöhnt live verfolgen könnt.

