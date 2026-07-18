 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

KFC Uerdingen live: Gleich zwei Testspiele an diesem Wochenende

Fans des KFC Uerdingen dürfen sich auch an diesem Wochenende wieder auf zwei Testspiele freuen - wohl gemerkt mit einer Anpassung: Die neue Reserve feiert ihr Debüt!

von André Nückel · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
KFC im Einsatz.
KFC im Einsatz. – Foto: Markus Becker

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Oberliga Niederrhein
Westfalenliga St. 2
KFC Uerdingen
KFC Uerding. II
Linner SV
DSC Wanne-Eickel

Die Fans des KFC Uerdingen dürfen sich auch an diesem Wochenende wieder auf zwei Testspiele freuen. Während die Oberliga-Mannschaft am Samstag auf den DSC Wanne-Eickel trifft, präsentiert sich die neu formierte Reserve am Sonntag zum ersten Mal.

Geschichte mit DSC Wanne-Eickel

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
15:00

Die Oberliga-Truppe des KFC gastiert am Samstag erneut beim VfB Uerdingen und trifft auf einen Klub aus der Vergangenheit: In den 70er-Jahren duellierte sich Bayer 05 Uerdingen mit Wanne-Eickel in der 2. Bundesliga Nord. Die Uerdinger siegten daheim mit 2:1 und holten auswärts ein 1:1.

Vor dem Spiel sagte Trainer Julian Stöhr in den Vereinsmedien: „Der DSC ist ein guter Westfalenligist, der zuletzt oben mitgespielt hat. Wir haben bewusst diesen Gegner gewählt, denn er ist ein echter Härtetest vor der kurzen Pause. Mannschaften aus Westfalen sind vom Spielstil schon etwas anders als die Mannschaften vom Niederrhein, sie sind etwas robuster. Von uns spielt jeder Spieler 45 Minuten, sodass sich alle noch einmal zeigen können.“

KFC II feiert Debüt

Morgen, 13:15 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding. II
Linner SV
Linner SVLinner SV
13:15

Am Sonntag geht es weiter, dann aber erstmals seit gefühlten Ewigkeiten nicht mit Fokus auf der Erstvertretung. Die neue Reserve um Trainer Tino Reucher wird ihr Debüt geben und trifft am Löschenhofweg auf den Linner SV. Sicherlich dürfte die Kulisse eine gute werden, denn erstmals seit 2012/13 stellt der Verein wieder eine Zweite und die Premiere dürfte einige Anhänger interessieren.

>>> Wer für den KFC Uerdingen II spielt

Die Testspiele des KFC Uerdingen - Oberliga-Mannschaft

  • Samstag, 18. Juli, 15 Uhr:
    KFC Uerdingen - DSC Wanne-Eickel
  • Sonntag, 26. Juli, 14 Uhr:
    Bonner SC - KFC Uerdingen
  • Samstag, 1. August, 15 Uhr:
    KFC Uerdingen - Delay Sports Berlin
  • Sonntag, 2. August, 15 Uhr:
    KFC Uerdingen - SpVgg Erkenschwick
  • Sonntag, 9. August, 15 Uhr:
    SV Rosellen - KFC Uerdingen (Niederrheinpokal)

Die Testspiele des KFC Uerdingen - neue Reserve

  • Sonntag, 19. Juli, 13.15 Uhr:
    KFC Uerdingen II - Linner SV (Löschenhofweg)
  • Sonntag, 26. Juli, 13.15 Uhr:
    TSV Bockum III - KFC Uerdingen II
  • Mittwoch, 29. Juli, 20 Uhr:
    KFC Uerdingen II - FC Traar
  • Sonntag, 2. August, 11 Uhr:
    KFC Uerdingen II - Hülser SV
  • Donnerstag, 6. August, 20 Uhr:
    SSV Strümp - KFC Uerdingen II
  • Sonntag, 9. August, 13 Uhr:
    VfR Fischeln II - KFC Uerdingen II
  • Mittwoch, 12. August, 19.30 Uhr:
    SuS Krefeld - KFC Uerdingen II
  • Sonntag, 16. August, 13 Uhr:
    RSG Verberg-Gartenstadt - KFC Uerdingen II