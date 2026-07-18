KFC Uerdingen live: Gleich zwei Testspiele an diesem Wochenende

KFC im Einsatz. – Foto: Markus Becker

Die Fans des KFC Uerdingen dürfen sich auch an diesem Wochenende wieder auf zwei Testspiele freuen. Während die Oberliga-Mannschaft am Samstag auf den DSC Wanne-Eickel trifft, präsentiert sich die neu formierte Reserve am Sonntag zum ersten Mal.

Die Oberliga-Truppe des KFC gastiert am Samstag erneut beim VfB Uerdingen und trifft auf einen Klub aus der Vergangenheit: In den 70er-Jahren duellierte sich Bayer 05 Uerdingen mit Wanne-Eickel in der 2. Bundesliga Nord. Die Uerdinger siegten daheim mit 2:1 und holten auswärts ein 1:1.

Vor dem Spiel sagte Trainer Julian Stöhr in den Vereinsmedien: „Der DSC ist ein guter Westfalenligist, der zuletzt oben mitgespielt hat. Wir haben bewusst diesen Gegner gewählt, denn er ist ein echter Härtetest vor der kurzen Pause. Mannschaften aus Westfalen sind vom Spielstil schon etwas anders als die Mannschaften vom Niederrhein, sie sind etwas robuster. Von uns spielt jeder Spieler 45 Minuten, sodass sich alle noch einmal zeigen können.“