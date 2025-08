KFC Uerdingen live: Generalprobe beim OSV Meerbusch

Der KFC Uerdingen tritt zum finalen Test der Vorbereitung an. Das Team von Julian Stöhr ist am Dienstagabend (19 Uhr) beim OSV Meerbusch gefordert. Die Partie in voller Länge gibt es live bei FuPa Niederrhein. Wir streamen über unseren YouTube-Kanal, außerdem gibt es alle Höhepunkte bei FuPa.tv sowie einen ausführlichen Ticker.

Ungeschlagen ist der KFC Uerdingen bislang durch die Vorbereitung marschiert und scheint demnach auf einem guten Weg zu sein, ehe am kommenden Wochenende mit dem Spiel im Niederrheinpokal gegen den SSV Bergisch Born der Pflichtspielbetrieb beginnt. In der Oberliga Niederrhein startet die Spielzeit für die Grotenburg-Kicker mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg (Freitag, 15. August, 20 Uhr).

Das achte und damit auch das letzte Duell der laufenden Vorbereitung führt den KFC-Tross am Dienstag zum OSV Meerbusch. Der OSV ist in der vergangenen Saison nur denkbar knapp in der Relegation am Aufstieg in die Landesliga gescheitert. Die Mannschaft von Dominik Voigt dürfte auch in der neuen Spielzeit zum Favoritenkreis gehören, fiel der Umbruch doch verhältnismäßig klein aus. In der laufenden Vorbereitung zeigte sich Meerbusch bereits torhungrig und erfolgreich, einzig die Partie gegen Oberliga-Aufsteiger VfL Jüchen (2:3) und das Landesliga-Team des SV Budberg (0:2) gingen verloren. Der KFC ist nun der nächste Häretest.