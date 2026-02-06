KFC Uerdingen live: Der SV Sonsbeck kommt am Samstag um 18 Uhr

Der KFC Uerdingen fordert am Samstag den SV Sonsbeck. – Foto: Ralph Görtz

In der vorigen Woche musste der KFC Uerdingen noch auf seinen Jahresstart in der Oberliga Niederrhein warten. Die Stadt Monheim hatte den Platz der Sportfreunde Baumberg für die Partie gegen den KFC gesperrt, immerhin gibt es hierfür mittlerweile einen neuen Termin. Gespielt werden soll nun am Mittwoch, 25. Februar, um 20 Uhr.

Dafür konnte der KFC immerhin beobachten, wie Spitzenreiter Ratingen 04/19 gegen den VfB 03 Hilden gleich alle Punkte liegen ließ, und sich so die Chancen des KFC im Aufstiegsrennen nicht eben verschlechtert haben. Und auch an diesem Spieltag könnte sich die Lage weiter positiv gestalten, denn der Spitzenreiter muss am Sonntag zum Zweiten SC St. Tönis, ein Spiel, das ihr ab 14.30 Uhr im Livestream bei FuPa hier verfolgen könnt.

Immerhin sieht es jetzt ja danach als, als sollte dem Spiel des KFC in der Grotenburg nichts im Wege stehen. Für den Anstoßzeitpunkt um 18 Uhr sind immerhin noch neun Grad und trockene Witterungsbedingungen vorausgesagt, es sollte von dieser Warte her also alles für das Team von Julian Stöhr gerichtet sein. Im FuPa-Experten-Tipp hat Co-Trainer Botan Melik immerhin schon einmal ein 2:0 für die Uerdinger vorausgesagt, den ganzen Tipp könnt ihr Euch hier anschauen. Die Uerdinger nutzten den Spielausfall am vorigen Samstag zu einem Test gegen den Bezirksligisten TSV Bockum, der durch den Rückzug des SV Lürrip ebenfalls spielfrei hatte. Der KFC gewann mit 3:0.