KFC Uerdingen live: der Stream zum Testspiel gegen Ennepetal

Die "Freunde und Förderer des KFC Uerdingen" öffnen am Sonntag erstmals die Grotenburg in der laufenden Vorbereitung. Der Traditionsverein will sich ab 12.30 Uhr Fan-nah präsentieren und lädt zur kostenlosen Saisoneröffnung ein - inklusive Testspiel gegen den TuS Ennepetal aus der Oberliga Westfalen. FuPa Niederrhein ist vor Ort und wird die Partie im Ticker und im YouTube-Stream für euch live begleiten.