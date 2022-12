KFC Uerdingen live: der ausführliche Ticker zum Duell mit Ratingen Am Samstagabend findet das erste Spiel des KFC Uerdingen nach der Trennung von Trainer Alexander Voigt statt: Ratingen 04/19 gastiert in der Grotenburg.

Am Samstagabend steigt ein spannendes Spiel in der Grotenburg, denn am 20. Spieltag empfängt der KFC Uerdingen Ratingen 04/19 zum nominellen Topspiel der Oberliga Niederrhein (18 Uhr). Hier gibt es den ausführlichen Liveticker samt Spielbericht zur Partie.