KFC Uerdingen live: Am Mittwoch geht es gegen die Vergangenheit

Der KFC Uerdingen lädt alle Fans und Interessierten zur Saisoneröffnung am kommenden Sonntag, 3. August, in die Grotenburg ein.

Los geht es bei freiem Eintritt um 12.30 Uhr mit der Möglichkeit, die Spieler aus nächster Nähe kennenzulernen. Zeitgleich können sich Kinder bei diversen Aktionen in der Kids-Zone vergnügen. Sie, aber auch ältere KFC-Fans, sind eingeladen, ihre Wünsche für die kommenden zwei Jahre zu äußern. Diese werden in einer Zeitkapsel verschlossen, die danach eingegraben und in zwei Jahren wieder ausgehoben wird. Graffiti-Künstler malen währenddessen ein neues KFC-Gemälde und lassen sich dabei aus nächster Nähe über die Schulter schauen.