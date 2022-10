KFC Uerdingen krönt die Englische Woche mit Sieg Die Uerdinger gewannen ihr Heimspiel gegen den VfB Hilden mit 2:1. Vor der neuen Rekordkulisse war der Erfolg aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient. Jetzt geht es Mittwoch mit breiter Brust im Pokal weiter.

Nach dem Motto, wir haben hier nichts zu verlieren, versteckten sich die Hildener nicht und versuchten, die Uerdinger schon in deren Hälfte beim Spielaufbau zu stören. Trotzdem fand der KFC Lösungen, in Strafraumnähe zu kommen und holte bis zur 15. Minute vier Eckbälle heraus. Die sorgten allerdings nicht für Gefahr.

Trainer Alexander Voigt musste sein Team nicht nur wegen der angekündigten Rotation ändern. Denn Levan Kenia, der am Mittwoch in Essen stark aufspielte, musste wegen Adduktorenproblemen passen. Für ihn stand Maik Odenthal in der Startelf. Für Younes Mouadden war Gianluca Rizzo zum zweiten Mal von Beginn an dabei.

Auch wenn sich die SSVg Velbert am Samstag mit dem Heimsieg gegen Essen die Tabellenspitze zurück eroberte, blieb es bei einem Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und Dritten. Die Vorfreude der Hildener artikulierte ihr Trainer Tim Schneider vor dem Spiel deutlich: „Vor 2.000 Leuten in der altehrwürdigen Grotenburg, das sollte man genießen.“ Von der Erweiterung der Kapazität auf 2500 wusste er wohl nichts. Denn dadurch gab es mit 2141 Zuschauern einen neuen Baustellen-Besucherrekord.

Nach dem Schlusspfiff feierten die Spieler mit ihren Fans den verdienten Erfolg und stimmten sich schon auf den Pokalknüller am Mittwoch in der Grotenburg gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen ein. Bis dahin heißt es die Wehwehchen auszukurieren und regenerieren.

Die größte Torchance des Spiels hatte Rizzo, dessen Direktabnahme nach Flanke von Alexander Lipinski aus 15 Metern knapp das Tor verfehlte (20.). Drei Minuten später musste Phil Zimmermann mit einer Knieverletzung den Platz verlassen.

Die Uerdinger Abwehr ließ bis zur 27. Minute nichts zu. Dann hatten sie aber Glück, dass VfB-Torjäger Weber den Ball aus sieben Metern am Tor vorbeischob. Für die verdiente Führung der Blau-Roten sorgte Shun Terada, der nach schöner Vorarbeit von Lipinski den Ball aus zwölf Metern unhaltbar in die lange Ecke schoss.

Nach der Pause versuchten es die Gäste mit einer etwas offensiveren Taktik und kamen gleich zu einer Ecke. Doch der Schuss ging zunächst nach hinten los. Rizzo bediente Lipinski am Strafraum, der sich gegen zwei Hildener behauptete und den Ball aus sieben Metern neben den kurzen Pfosten in die Maschen setzte. Drei Minuten später zielte er aus ähnlicher Position am langen Pfosten vorbei. Der VfB blieb seiner Taktik treu und erzielte den Anschlusstreffer durch Demir, der sich auf der rechten Seite gegen zwei Uerdinger durchsetzte und im Strafraum den Ball über den sich ihm entgegenwerfenden Torwart Robin Udegbe ins Tor hob (59.).

Durch diesen Treffer entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Torwart Udegbe lenkte einen Kopfball von Weber mit den Fingerspitzen über die Latte (75.). Das war auch so in der 84. Minute der Fall, als er bei einem Freistoß von Demir den Ausgleich verhinderte. Trainer Voigt nutzte sein Auswechselkontingent aus, um sowohl defensiv und offensiv für frische Beine zu sorgen. Kurz vor Ablauf der 90 Minuten scheiterten Lipinski und Terada aus kurzer Distanz am Hildener Torwart. So musste noch ein wenig gezittert werden. Denn als die Nachspielzeit von drei Minuten schon abgelaufen war, erhielt der VfB auf der linken Seite in Strafraumnähe noch einen Freistoß. Den wehrte Torwart Udegbe am langen Pfosten sicher ab. Damit waren die drei Punkte unter Dach und Fach.