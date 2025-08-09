KFC Uerdingen: Keine Liebesbeziehung zum Verbandspokal

Die Zeit der Testspiele ist vorbei. Am Sonntag startet der KFC Uerdingen in die Pflichtspielsaison 2025/2026. Allerdings nicht mit einem Spiel in der Oberliga Niederrhein, in die der KFC nach dem insolvenzbedingten Rückzug der vergangenen Regionalliga-Spielzeit eingruppiert wurde, sondern mit einem Spiel im Verbandspokal. Gegner in der Grotenburg ist am Sonntag um 16 Uhr der Landesligist SSV Bergisch Born aus Remscheid. Üblich ist es im Niederrheinpokal, dass der klassentiefere Klub das Heimrecht genießt. Weil die heimische Anlage des SSV Bergisch Born allerdings nicht für ein Spiel dieser Größenordnung ausgelegt ist, hatten sich die Vereine in den vergangenen Wochen auf einen Wechsel des Heimrechts verständigt.

Für Julian Stöhr, Trainer des KFC Uerdingen, ist es sehr wichtig, dass es ein Heimspiel ist. So hätten die Spieler die Möglichkeit, sich vor dem Ligastart noch besser an die Grotenburg zu gewöhnen. „Der Platz ist groß, größer als die Plätze, auf denen wir in der Vorbereitung größtenteils gespielt haben“, hatte der Coach im Anschluss an das Testspiel gegen Ennepetal am vergangenen Sonntag im Rahmen der Saisoneröffnung gesagt. Eine weitere Komponente seien die Zuschauer, an die sich die Spieler auch teilweise noch gewöhnen müssten. Denn die wenigsten hätten in der Vergangenheit bereits regelmäßig vor einer ähnlichen Kulisse gespielt.

Die Zielsetzung für die erste Runde im Niederrheinpokal ist simpel und wenig überraschend. „Für uns zählt nur das Weiterkommen“, macht Trainer Julian Stöhr im Interview mit dem „Burgfunk 05“ dem neuen Format des KFC Uerdingen, deutlich. Das passt auch zu seiner Spielphilosophie. „Ich bin kein Trainer, der Spektakel möchte. Ich gewinne lieber überlegen mit 2:0“, sagte er beim Burgfunk weiter. Gerne möchte er auch ohne Gegentor bleiben.

Genau dieses Spektakel, das Julian Stöhr vermeiden möchte, hat der kommende Gegner in der Vergangenheit allerdings regelmäßig produziert. In 32 gewerteten Spielen hat der SSV 76 Tore erzielt und ganze 87 kassiert. Nur die beiden Aufsteiger Jüchen-Garzweiler und Holzheimer SG erzielten mehr Treffer, aber auch nur das abgeschlagene Schlusslicht DJK Dilkrath hat mehr Gegentore bekommen.

Ein Blick auf die Saisonvorbereitung des SSV Bergisch Born zeigt, dass der Landesligist genau da weiterzumachen scheint. Eine Auswahl: 5:2 gegen die eigene Reserve, 6:4 gegen die TSG Sprockhövel 2, 4:3 gegen den SV Solingen, 2:4 beim FSV Vohwinkel. Die Ergebnisse zeigen, dass Tore vorne wie hinten garantiert sind. Insgesamt hat der SSV ausschließlich gegen unterklassigere Teams getestet und dort zuletzt nach dem Spiel in Vohwinkel auch noch beim BV Gräfrath verloren. Ganz anders der KFC Uerdingen, der seine Vorbereitung ohne Niederlage bestritten hat.

2018 war der SSV Bergisch Born aus der Kreisliga A erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen - auch dank des KFC Uerdingen. Der hatte damals den Drittligaaufstieg in der Relegation gegen Mannheim perfekt gemacht und dadurch eine Kettenreaktion ausgelöst, die Auswirkungen bis in die Kreisligen hatte. Unter anderem wurde der zweite Platz der Kreisliga in Remscheid, den Bergisch Born belegt hatte, zu einem Aufstiegsplatz. Seitdem hat sich der SSV prächtig entwickelt. Denn in der ersten Saison in der Bezirksliga gelang auf Anhieb der Klassenerhalt, danach wurden höhere Ziele angepeilt. Sieben, vier, fünf und sechs lauteten die Platzierungen in den Folgejahren. In der Saison 2023/24 feierte der SSV dann die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga. Dort hielt er souverän die Klasse.

Rekordsieger RWE

Der KFC Uerdingen und der Verbandspokal, das ist in den vergangenen Jahren oftmals keine Liebesbeziehung gewesen. Seit der Niederrheinpokal ausgespielt wird, haben sich 13 verschiedene Klubs in die Siegerliste eingetragen. Zwölf Mal gewann Rot-Weiss Essen, der Drittligist ist damit Rekordsieger dieses Wettbewerbs. Der KFC Uerdingen hat den Pokal erst dreimal gewonnen. 1982 waren es die Amateure von Bayer Uerdingen, die sich in die Siegerliste eintrugen. 19 Jahre später, im Jahr 2001, feierte dann der KFC Uerdingen erneut. Bis zum dritten Titel brauchte es dann 18 Jahre, 2019 siegte der KFC gegen Wuppertal im Endspiel.

Nun hoffen die Verantwortlichen, dass sich diese Serie nicht fortsetzt und die Uerdinger erst im Jahr 2036, also 17 Jahre nach dem letztmaligen Triumph, den Pokal in die Höhe strecken können. Zehn Anläufe bleiben ihnen also noch.

Eine Besonderheit weist die Statistik für den KFC Uerdingen allerdings auf. Wann immer der Verein im Endspiel des Verbandspokals stand, wurde am Ende auch der Titel gewonnen. Von einem Finale waren die Krefelder in den vergangenen Jahren allerdings, das gehört zur Wahrheit dazu, auch stets weit entfernt. Seit dem letztmaligen Gewinn 2019 war das zweifache Erreichen des Viertelfinales schon das höchste der Gefühle. MSV Duisburg (2021) und Rot-Weiss Essen (2024) hießen die Gegner. Aber auch ein Drittrunden-Aus bei Blau-Weiß Dingden, der nun ein Oberligakonkurrent des KFC ist, oder das Zweitrunden-Aus gegen den TVD Velbert im Vorjahr gehören zu den Ergebnissen, die nicht gerade erfreulich waren.