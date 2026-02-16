KFC Uerdingen kehrt mit 3:3 und Erkenntnissen aus Goch zurück

Interessanter Test für den KFC. – Foto: Ralph Görtz

Weil zugleich alle Akteure Spielpraxis sammeln sollten, hatte der Coach vornehmlich die Spieler in die Startformation berufen, die zuletzt beim überzeugenden 3:0-Erfolg in der Liga gegen den SV Sonsbeck wenig oder gar keine Spielzeit erhalten hatten. So stand am Ende einzig Verteidiger Seongsun You von Beginn an auf dem Platz, der schon gegen Sonsbeck begonnen hatte. Anthony Oscasindas, Nedzhib Hadzha, Noah Tomson und Ephraim Kalonji kamen im Verlauf des Spiels.

„Das war eine vernünftige Einheit gegen einen sehr ordentlichen Gegner“, gab Julian Stöhr nach den umkämpften 90 Minuten zu Protokoll. Besonders die ersten Minuten dürften nach dem Geschmack des Trainers gewesen sein. Yasin-Cemal Kaya war es, der die Gäste in der Anfangsphase in Führung brachte und nach zehn Minuten das 1:0 aus Sicht des KFC erzielte. Die Freude währte allerdings nur kurz und wich kurz darauf zumindest kurzzeitig Ernüchterung.

Stöhr: "Müssen wir dann seriös zu Ende spielen"

Denn die Viktoria schaffte es binnen 13 Minuten, das Spiel zu drehen, und führte Mitte der ersten Halbzeit durch Treffer von Levon Kürkciyan und Florian Ortstadt plötzlich mit 2:1. „Beide Male vertändeln wir leichtfertig den Ball und laden den Gegner zu Toren ein. Das hat unserem Spiel natürlich nicht so gutgetan“, sagt Stöhr. Die Uerdinger hatten ihrerseits allerdings die passende Antwort parat. Derick Gyamfi, der in den Pflichtspielen kaum zum Zuge kommt, in den Testpartien mitunter aber auf sich aufmerksam zu machen weiß, glich das Spiel nur wenige Minuten später erneut aus.

Nach dem Seitenwechsel schien es dann, als habe der KFC als klassenhöherer Verein das Geschehen weitgehend im Griff. Folgerichtig kam Neuverpflichtung Joshua Salonen in der Schlussphase zu seinem ersten Treffer im Trikot des KFC. Zum Sieg reichte der 3:2-Führungstreffer aber dennoch nicht, denn die Gocher kamen in den Schlussminuten durch Luca Plum noch zum Ausgleich. „Das müssen wir dann seriös zu Ende spielen“, haderte Stöhr mit dem späten Gegentreffer. Schon beim letzten Test vor dem Rückrundenstart hatten die Uerdinger späte Gegentore hinnehmen müssen. Die Probleme, die sich dem Trainerteam offenbarten, sind also keine neuen.

So ärgerlich sie in Testspielen auch sein mögen, sollten sie in den Pflichtspielen abgestellt werden, dürfte jeder rund um den KFC zufrieden sein. Apropos Pflichtspiele: Für die Uerdinger geht es am Sonntag, 22. Februar, beim SV Biemenhorst weiter. Das nächste Heimspiel steigt ebenfalls an einem Sonntag, am 1. März ist der FC Büderich in der Grotenburg zu Gast.