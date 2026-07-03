KFC Uerdingen: Kapitän und sein Vize bleiben an Bord

Der Kapitän bleibt an Bord – Ole Päffgen hat seinen Vertrag beim KFC Uerdingen verlängert. „Er ist für mich einer der besten Innenverteidiger in der Liga, wenn nicht sogar der beste, weswegen ich froh bin, dass er bei uns bleibt und als Führungspersönlichkeit auch in der kommenden Saison die Mannschaft aufs Feld führen wird“, freut sich KFC-Trainer Julian Stöhr über die Verlängerung seines Kapitäns, der am vergangenen Sonntag seinen 29. Geburtstag feierte.
Der Innenverteidiger stand mit einer Ausnahme in allen Liga-Spielen der vergangenen Saison über die vollen 90 Minuten auf dem Platz, ebenso in den drei Niederrhein-Pokalspielen. Dass er eine derartige Stütze für das Team werden würde, hatten die Verantwortlichen zwar erhofft, erwarten konnten sie es – zumindest zu Beginn der Spielzeit – allerdings nicht. Noch in der vorherigen Saison war er unter Trainer René Lewejohann kaum zum Zug gekommen, stand lediglich beim ersten Regionalligaspiel auf dem Platz und war danach außen vor.
Doch Päffgen zeigte schon in der Vorbereitung, dass die lange Pause ihm nichts ausgemacht hatte. „Ich spüre das Vertrauen in meine Person und habe richtig Bock auf die neue Saison. Deshalb gab es für mich gar keine andere Alternative, als meinen Vertrag hier zu verlängern“, sagt das Geburtstagskind. 2023 war er vom SV Straelen, bei dem er seit 2019 gespielt hatte, zum KFC gewechselt. Davor war er bei Ratingen 04/19 aktiv, wo er 2016 sein erstes Senioren-Jahr absolviert hatte. Ausgebildet wurde er bei Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf. Zwischen 2012 und 2014 kam er auch zu fünf Länderspielen für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft.
Päffgen kann weiter auf seinen Vizekapitän zählen. Denn auch Alexander Lipinski bleibt dem KFC erhalten. Das hat der KFC Uerdingen am Donnerstagvormittag bekannt gegeben. Im vergangenen Sommer war er der Erste, der präsentiert wurde, diesen Sommer haben die Verantwortlichen mit der Verkündung etwas länger gewartet. Der eine oder andere Fan war bereits etwas unruhig geworden. Lipinski zählte in der abgelaufenen Saison zu den besten Scorern des KFC Uerdingen. Zehn Tore erzielte Lipinski selbst, weitere neun legte er für seine Mitspieler auf. Besonders vom Punkt zeigte er sich oft eiskalt, sechs seiner sieben Elfmeter verwandelte er. Zudem bereitete er durch seine Ecken besonders zu Beginn der Saison den einen oder anderen Treffer vor.
Diese Qualitäten hebt auch Trainer Julian Stöhr hervor. „Alex fällt unter anderem durch seine gute Scorer-Quote auf. Er war, bis auf einmal, eine sichere Bank bei Elfmetern. Dass er sie sehr zuverlässig verwandelt, ist eine absolute Top-Qualität. Er blieb selbst dann cool, wenn es die Elfer in wichtigen Spielen beziehungsweise in Drucksituationen gab“, wird er in der Vereinsmeldung zitiert. Stöhr glaubt an eine positive Entwicklung des 30-Jährigen in der kommenden Saison: „Ich glaube, dass er seine Tor- und Scorer-Quote noch einmal erhöhen kann. Gleichzeitig wird er noch mehr führen müssen.“ Das wird auch nötig sein, denn gerade in der Saisonendphase war Lipinski in manchen Spielen komplett abgetaucht.
Auch er freut sich, seinen Vertrag verlängert zu haben. „Als Krefelder ist der KFC Uerdingen etwas ganz Besonderes für mich und ich fühle mich hier weiterhin sehr wohl. Deswegen freue ich mich sehr darauf, in der kommenden Saison wieder für den KFC auflaufen zu können“, sagt er.
Auf eine so lange Karriere wie Päffgen und Lipinski sie bereits in den Knochen haben, kann Mustafa Doganci unterdessen zwar nicht vorweisen. Und dennoch wird er in der kommenden Saison zu Päffgens Mitspielern zählen. Denn nach Andrey Voronin und Kaan Kocak wird der Angreifer der dritte U19-Spieler des KFC, der in den Oberliga-Kader aufsteigt. Julian Stöhr traut ihm einiges zu: „Ich glaube, dass er zu einer Überraschung werden kann. Aber wichtig ist, dass er jetzt erst wieder fit wird. Dann kann er eine Bereicherung und Verstärkung für uns werden.“
In den vergangenen Tagen hat der KFC Uerdingen zudem weitere Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. So bleiben auch die jungen Spieler Dave Fotso Youmssi und Joshua Salonen dem Oberligisten erhalten. „Er wollte unbedingt bleiben, auch weil er die Story seines Vaters im Kopf hat und sich schon deswegen hier durchsetzen möchte. Er wird, wenn er seine Lernwilligkeit weiterhin so an den Tag legt, deutlich mehr Einsatzzeiten als zuletzt bekommen“, sagt Julian Stöhr über Joshua Salonen. Dave Fotso Youmssi freut sich auf die kommenden Aufgaben. „Ich bin glücklich darüber, dass es mit mir beim KFC weitergeht. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und meinen Teil für das Erreichen unserer Ziele zu leisten“, wurde er in der Vereinsmitteilung zitiert.