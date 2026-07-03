KFC Uerdingen: Kapitän und sein Vize bleiben an Bord Ole Päffgen hat seinen Vertrag mit den Uerdingern verlängert. Coach Julian Stöhr hält ihn für einen der besten Innenverteidiger der Liga. Auch Alexander Lipinski bleibt dem KFC erhalten. Der Trainer hat klare Vorstellungen, wo er sich verbessern kann. von RP / Markus Plüm und Marvin Wibbeke · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Kapitän Ole Päffgen bleibt dem KFC erhalten. – Foto: Tom Klesper

Der Kapitän bleibt an Bord – Ole Päffgen hat seinen Vertrag beim KFC Uerdingen verlängert. „Er ist für mich einer der besten Innenverteidiger in der Liga, wenn nicht sogar der beste, weswegen ich froh bin, dass er bei uns bleibt und als Führungspersönlichkeit auch in der kommenden Saison die Mannschaft aufs Feld führen wird“, freut sich KFC-Trainer Julian Stöhr über die Verlängerung seines Kapitäns, der am vergangenen Sonntag seinen 29. Geburtstag feierte.

Der Innenverteidiger stand mit einer Ausnahme in allen Liga-Spielen der vergangenen Saison über die vollen 90 Minuten auf dem Platz, ebenso in den drei Niederrhein-Pokalspielen. Dass er eine derartige Stütze für das Team werden würde, hatten die Verantwortlichen zwar erhofft, erwarten konnten sie es – zumindest zu Beginn der Spielzeit – allerdings nicht. Noch in der vorherigen Saison war er unter Trainer René Lewejohann kaum zum Zug gekommen, stand lediglich beim ersten Regionalligaspiel auf dem Platz und war danach außen vor. Päffgen spürte das Vertrauen Doch Päffgen zeigte schon in der Vorbereitung, dass die lange Pause ihm nichts ausgemacht hatte. „Ich spüre das Vertrauen in meine Person und habe richtig Bock auf die neue Saison. Deshalb gab es für mich gar keine andere Alternative, als meinen Vertrag hier zu verlängern“, sagt das Geburtstagskind. 2023 war er vom SV Straelen, bei dem er seit 2019 gespielt hatte, zum KFC gewechselt. Davor war er bei Ratingen 04/19 aktiv, wo er 2016 sein erstes Senioren-Jahr absolviert hatte. Ausgebildet wurde er bei Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf. Zwischen 2012 und 2014 kam er auch zu fünf Länderspielen für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft.

Päffgen kann weiter auf seinen Vizekapitän zählen. Denn auch Alexander Lipinski bleibt dem KFC erhalten. Das hat der KFC Uerdingen am Donnerstagvormittag bekannt gegeben. Im vergangenen Sommer war er der Erste, der präsentiert wurde, diesen Sommer haben die Verantwortlichen mit der Verkündung etwas länger gewartet. Der eine oder andere Fan war bereits etwas unruhig geworden. Lipinski zählte in der abgelaufenen Saison zu den besten Scorern des KFC Uerdingen. Zehn Tore erzielte Lipinski selbst, weitere neun legte er für seine Mitspieler auf. Besonders vom Punkt zeigte er sich oft eiskalt, sechs seiner sieben Elfmeter verwandelte er. Zudem bereitete er durch seine Ecken besonders zu Beginn der Saison den einen oder anderen Treffer vor. Stöhr lobt Scorer-Quote Diese Qualitäten hebt auch Trainer Julian Stöhr hervor. „Alex fällt unter anderem durch seine gute Scorer-Quote auf. Er war, bis auf einmal, eine sichere Bank bei Elfmetern. Dass er sie sehr zuverlässig verwandelt, ist eine absolute Top-Qualität. Er blieb selbst dann cool, wenn es die Elfer in wichtigen Spielen beziehungsweise in Drucksituationen gab“, wird er in der Vereinsmeldung zitiert. Stöhr glaubt an eine positive Entwicklung des 30-Jährigen in der kommenden Saison: „Ich glaube, dass er seine Tor- und Scorer-Quote noch einmal erhöhen kann. Gleichzeitig wird er noch mehr führen müssen.“ Das wird auch nötig sein, denn gerade in der Saisonendphase war Lipinski in manchen Spielen komplett abgetaucht.