KFC Uerdingen kann wieder aus eigener Kraft Oberliga-Meister werden

KFC Uerdingen wieder auf dem Vormarsch. – Foto: Imago Images

Die jüngsten Ergebnisse haben dem KFC Uerdingen in die Karten gespielt, denn die Mannschaft von Julian Stöhr kann wieder aus eigener Kraft die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein holen - und damit in die Regionalliga West aufsteigen. Danach sah es unter anderem nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel gegen den FC Büderich lange nicht aus. Ausrutscher darf sich der KFC also keine mehr erlauben (Liveticker ab 15 Uhr).

Vor dem Duell am 21. Spieltag gegen den FCB hat Uerdingen sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Ratingen 04/19, der am Freitag 1:1 gegen die SpVg Schonnebeck spielt. Sieben Punkte sind ein Brett, aber beim näheren Hinschauen kann der KFC schon in der kommenden Woche bis auf einen Zähler herankommen. Denn: Der Tabellenzweite hat aktuell zwei Spiele weniger bestritten. Sollte es Siege gegen Büderich und am Mittwoch im Nachholspiel bei Sportfreunde Baumberg (19.30 Uhr) geben, hätte Ratingen nur noch einen Zähler mehr auf dem Konto. Da beide Klubs am 24. April aber noch aufeinandertreffen, könnte der KFC also aus eigener Kraft die Spitzenposition der Oberliga einnehmen.

Auch der VfB Hilden träumt von der Regionalliga

Ausrutscher darf sich weder Ratingen noch Uerdingen erlauben. Mit dem VfB 03 Hilden hat eine weitere Mannschaft ihre Regionalliga-Ambitionen bekanntgegeben, die "Zwerge" müssen allerdings weiter siegen und dürfen ihrerseits keine Zähler abgeben.