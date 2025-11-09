KFC Uerdingen kann sich in Dingden nicht belohnen

Einen astreinen Rasenplatz fand der KFC beim Gastspiel in Dingden ebenfalls nicht vor, doch wie Trainer Julian Stöhr im Vorfeld versicherte, habe man sich auf einen tiefen Rasen eingestellt und auch auf schwierigem Geläuf trainiert. Und das scheint zumindest in Teilen Früchte getragen zu haben, denn der KFC Uerdingen hat die Aufgabe im Hamminkelner Ortsteil zumindest ohne Gegentor gemeistert, aber auch keinen eigenen Treffer erzielt.

Während die Uerdinger in den vergangenen Wochen die Startelf nicht verändert hatten, standen am Freitagabend die beiden Spieler in der Startformation, die der KFC erst am Abend des ersten Saisonspiels gegen Baumberg präsentiert hatte : Adam Tolba, der schon in der vergangenen Saison in der Regionalliga in Uerdingen spielte, sowie der regionalligaerfahrene Ephraim Kalonji im Sturmzentrum. Etienne-Noel Reck und Mohamed Benslaiman Benktib rotierten dafür zunächst auf die Bank.

In der Anfangsphase waren beide Seiten um Sicherheit bemüht. Hintenrum ließ der KFC den Ball auf dem rutschigen Rasen zunächst gut laufen, im Spiel nach vorne lief allerdings nicht viel zusammen, einige Fehlpässe landeten bei den zaghaften Offensivbemühungen direkt bei den Dingdenern, die daraus aber kein Kapital schlagen konnten. Tolba versuchte von Beginn an, das Spiel im Mittelfeld an sich zu reißen und das Spiel des KFC zu lenken. Dafür holte er sich teilweise auch tief in der eigenen Hälfte die Bälle. Mit einem langen Diagonalball fand er nach einer guten Viertelstunde den durchstartenden Alexander Lipinski, der plötzlich recht frei vor dem Tor auftauchte, den Ball aber knapp an der langen Ecke vorbeischob (18.).

Diese Chance aus dem Nichts war eine Art Initialzündung für die Gäste. Fortan hatte der KFC mehr vom Spiel, kam mehrfach zu Ecken und auch zu Chancen. Wirklich hochkarätige Torchancen waren allerdings zunächst nicht dabei, in den entscheidenden Momenten gelang es den Gastgebern, stets ein Bein dazwischen zu kriegen und die Angriffe zu klären. Klären musste auch Verteidiger Anthony Oscasindas gegen Ende der ersten Halbzeit in höchster Not vor dem eigenen Schlussmann. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte der KFC durch Yasin-Cemal Kaya die größte Gelegenheit, dessen Schuss ging aber in den Nachthimmel (45.).

Uerdinger Schlussoffensive nicht von Erfolg gekrönt

In der zweiten Halbzeit wurde auch Dingden aktiver und kam in der Anfangsphase zu Torchancen, da mussten die Uerdinger auch eine Schrecksekunde überstehen. Trainer Julian Stöhr reagierte prompt, indem er seine Bank zum Aufwärmen schickte. In der Folgezeit lag ein Tor weiter in der Luft. Für den KFC war es wieder Lipinski, dessen Versuch knapp sein Ziel verfehlte (66.).

In der Schlussphase wechselte Uerdingen die beiden Offensivkräfte Benktib und Reck ein, um den eigenen Angriffsbemühungen frischen Wind zu verleihen. Der KFC drängte weiter auf die Führung, ein gefährlicher Abschluss von Tomson wurde vom Keeper aus dem Winkel gekratzt (76.). Mit dem torlosen Remis wollte man sich beim KFC Uerdingen nicht zufrieden geben, musste gleichzeitig aber auch hinten aufpassen, sich nicht zu offen zu präsentieren. Am Ende fiel kein Tor an diesem Abend – und der KFC fuhr mit einem Zähler heim.