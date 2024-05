KFC Uerdingen kann nachlegen, Baumberg hat den Titel im Blick

Am 31. Spieltag der Oberliga Niederrhein hoffen der KFC Uerdingen und Hamborn 07 schon am Samstag auf Siege im Auf- und Abstiegskampf. Die Sportfreunde Baumberg hoffen gegen den VfB 03 Hilden auf die Titelentscheidung.

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Mi., 08.05.24 19:45 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

Fr., 10.05.24 20:00 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden

So., 12.05.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

So., 12.05.24 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - TVD Velbert

So., 12.05.24 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20

So., 12.05.24 15:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen 05

So., 12.05.24 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg

So., 12.05.24 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07

