KFC Uerdingen kann für die Oberliga planen

Die gute Nachricht ging am späten Nachmittag hinaus in die Welt: Der insolvente KFC Uerdingen kann nach dem Rückzug aus der Regionalliga West einen Neustart in der fünfthöchsten Spielklasse durchführen. Der zuständige Insolvenzverwalter des früheren Bundesligisten hat ein entsprechendes Fortführungskonzept abgesegnet.

Im Ergebnis hat sich der Insolvenzverwalter für das Konzept der Freunde und Förderer des KFC Uerdingen 05 e.V. („FuF“) entschieden. Maßgeblich für diese Entscheidung war die gesicherte Finanzierbarkeit des Konzepts. Im Gegensatz zu dem weiteren vorliegenden Konzept, das lediglich über Finanzierungszusagen verfügt, hat der FuF dem Insolvenzverwalter bereits die erforderlichen Sponsorenmittel für den Oberliga-Spielbetrieb für die kommende Saison 2025/26 überwiesen. Dazu zählt auch der Beitrag zur Umsetzung des avisierten Insolvenzplans.

Diese Absicherung eliminiert das Risiko eines finanziellen Ausfalls – ein ganz entscheidender Punkt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass bereits im Juni 2025 Mittel für vorbereitende Maßnahmen benötigt werden, um die anstehenden Schritte mit der nötigen Planungssicherheit einleiten zu können. Die Mittelbereitstellung bei dem anderen Konzept war hingegen erst ab Juli 2025 beabsichtigt und somit kurzfristig nicht umsetzbar. Auch die Jugendarbeit in Kooperation mit dem SC Krefeld ist nur im Fall des FuF-Konzepts gesichert, verbindliche Zusicherungen von Verantwortlichen anderer Sportflächen liegen dem Verwalter hingegen bislang nicht vor.

Lob für beide Konzepte

Rechtsanwalt Thomas Ellrich: „Beide Konzepte sind ordentlich ausgearbeitet und beinhalten alle benötigen Themen wie Vereins- uns Spielbetriebsorganisation sowie Vereins- und Spielbetriebsfinanzierung. Meine Entscheidung orientiert sich ausschließlich an der Verantwortung gegenüber den Gläubigern und dem langfristigen Interesse des Vereins. Eine zuverlässige Finanzierungsbasis ist die Grundvoraussetzung für jede tragfähige Fortführungslösung im Sinne der Beteiligten des Insolvenzverfahrens – und diese ist beim Konzept des FuF gegeben.“ Er bedauert, die Mitglieder des Vereins aus zeitlichen Gründen nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden haben zu können.

Mit der Entscheidung ist ein wichtiger Meilenstein in Richtung Zukunftsfähigkeit erreicht. Weitere Schritte zur konkreten Umsetzung werden zeitnah folgen.

Stadt begrüßt Entscheidung

Die Stadt Krefeld begrüßte die Entscheidung, die auch vom zuständigen Fußballverband Niederrhein befürwortet wurde. „Wir freuen uns, dass es jetzt eine Perspektive für den KFC Uerdingen inklusive der für den Verein wichtigen Jugendarbeit gibt“, wird Markus Schön, Stadtdirektor und Sportdezernent, zitiert.

Der Vorstand des KFC Uerdingen hatte seinen Fans und Mitgliedern erst am Mittwochabend eine umfangreiche Lektüre für das lange Wochenende hinterlassen. Nachdem das Führungstrio um den Vorsitzenden Thomas Platzer in den vergangenen Wochen zur aktuellen Situation meist lieber geschwiegen und wenn überhaupt mit eher seichten Statements in Erscheinung getreten war, ist man nun in die Offensive gegangen.

Zuvor hatte man am Dienstag mitgeteilt, dass man positive Reaktionen auf das Insolvenzverwalter Ellrich vorgelegte Fortführungskonzept erhalten und entsprechende Sicherheiten hinterlegt habe, dann stellte der KFC-Vorstand tags drauf sein Konzept in voller Länge auf der Vereinshomepage zur Verfügung. Dazu schreibt das Führungsgremium: „Das Konzept basiert auf dem, was wirklich eingenommen wird, wir rechnen nur mit dem, was wir haben, deshalb sind die im Moment schriftlich nachgewiesenen Beträge die Grundlage für unsere Planung.“ Und: Ein Schattenkader für die Oberliga-Saison sei bereits erstellt, die Gespräche mit einem potenziellen Trainerteam stünden kurz vor dem Abschluss. Zudem sei ein Jugendkonzept erarbeitet worden.

Auf insgesamt 111 Seiten gibt der KFC-Vorstand dezidiert Einblicke in die Vorstellungen, Pläne und Wünsche, wie der Verein in eine gesicherte Zukunft geführt werden soll. Am Ende entschied sich der Insolvenzverwalter aber nun ganz offensichtlich für bereits getätigte Zahlungen statt geschriebene Planungen.

In jedem Fall geht es weiter mit dem KFC Uerdingen. Und das ist eine wahrlich nicht selbstverständliche Nachricht in diesen turbulenten Wochen.