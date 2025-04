KFC Uerdingen kann auf Fan-Unterstützung setzen

Freitagabend, das Fußballstadion von Paderborn: Die Mannschaft des KFC Uerdingen hat gerade mit 1:3 gegen die U23 des SCP verloren und geht in Richtung Gästeblock. Mit hängenden Köpfen, gesenkten Blicken. Natürlich ist dann auch immer ein kleines Fragezeichen, wie die Fans die Leistung gesehen haben. Gibt es Ärger? Was kommt dort? An diesem Freitagabend wurde es ein wenig emotional.

Team und Trainer René Lewejohann wurden gelobt für ihren Auftritt in Ostwestfalen. Obwohl dieser nicht gut war, wie auch der Coach selbst sagte. „Die Jungs haben nicht den Mix hinbekommen zwischen Angriff und Tiefe in der Blockverteidigung“, erklärt Lewejohann. „In der zweiten Hälfte haben wir dann mehr Intensität reinbekommen. Da sind wir besser drin gewesen.“ Der Ausgleich durch den eingewechselten Hamadi Al Ghaddioui in der 81. Minute kam zwar, zumindest was das Chancenverhältnis angeht, ein wenig aus dem Nichts. Aber er kam. Und er zeigte wieder einmal, welche Moral die Uerdinger Mannschaft an den Tag legen kann. Seit der 30. Minute war sie zuvor einem Rückstand hinterhergelaufen.