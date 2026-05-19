 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

KFC Uerdingen: Junioren mit spektakulärer Aufholjagd gegen Hilden

Die A-Junioren des KFC Uerdingen lagen gegen den VfB Hilden schon mit 0:2 zurück. Dann drehte das Team das Spiel in einer furiosen zweiten Halbzeit. Der direkte Abstieg ist abgewendet.

von RP / WeFu · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Dem KFC Uerdingen ist in der U19-Niederrheinliga eine starke Aufholjagd gelungen.
Dem KFC Uerdingen ist in der U19-Niederrheinliga eine starke Aufholjagd gelungen. – Foto: Jens Terhardt

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A-Niederrheinliga
C-Niederrheinliga G2
VfB Hilden
SC Krefeld
TSV Meerbus.

Direkter Abstieg vermieden und den Sprung in die Relegation geschafft. Das ist das positive Fazit der A-Junioren des KFC Uerdingen in der Fußball-Niederrheinliga nach dem vorletzten Spieltag. Da gewann das Team von Trainer Christian Höfer nach einer überragenden zweiten Halbzeit gegen den VfB Hilden noch mit 3:2 (0:2) und schickte den VfB Homberg, der gegen die SG Essen-Schönebeck den Kürzeren zog (2:4), in die Sonderliga.

KFC macht aus 0:2 ein 3:2

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
7
1
Abpfiff

Sa., 16.05.2026, 16:00 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SC Krefeld 05
SC Krefeld 05SC Krefeld
2
0
Abpfiff

So., 17.05.2026, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
3
2
Abpfiff

Mohammed Amine Kihel legte für die Hildener zwar doppelt vor (3./41.), doch Semjon Etienne Sarpong (46.), Luis Lo Presti (67.) und Andrey Voronin (71.) drehten den Spieß um. Vor allem der 1:2-Anschlusstreffer direkt nach Wiederbeginn gab den KFC-Jungens einen enormen Schub.

Niederlagen auf der ganzen Linie gab es bei den C-Junioren. Der SC Krefeld verlor eher unerwartet das Verfolgerduell bei der TuS Reuschenberg mit 0:2 (0:0) und der SC St. Tönis bekam in der vorletzten Begegnung der Spielzeit – der letzte Spieltag ist erst in zwei Wochen – in einer Auseinandersetzung zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld beim TSV Meerbusch das Fell mit 1:7 (0:3) kräftig über die Ohren gezogen.

St. Tönis geht unter

Die Krefelder, für die Pfingstsonntag noch das Nachholspiel beim makellosen Spitzenreiter VfB Hilden auf dem Programm steht, hatten in Reuschenberg vor allem in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft. Beide Treffer des Gegners, der dadurch in der Tabelle, wie auch Schwarz-Weiß Essen, an den Schützlingen von Trainer Roman Esser vorbei zog, fielen in der Schlussphase (63./69.). Nach der Partie in Hilden erwarten die Krefelder zum Saisonfinale am 30. Mai noch die ASV Einigkeit Süchteln.

Für die St. Töniser langte es beim Tabellennachbarn nur zum Ehrentreffer von Luis Alexander Kalembach zum zwischenzeitlichen 1:5. Ansonsten war die Vorstellung der Mannschaft des scheidenden Trainers Luca Esposito, die aber Siebter bleibt, was für einen Neuling durchaus respektabel ist, auf der ganzen Linie zum Vergessen. In 14 Tagen kommen die Reuschenberger in den Yayla-Sportpark an der Gelderner Straße.