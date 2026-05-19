KFC Uerdingen: Junioren mit spektakulärer Aufholjagd gegen Hilden

Dem KFC Uerdingen ist in der U19-Niederrheinliga eine starke Aufholjagd gelungen. – Foto: Jens Terhardt

Direkter Abstieg vermieden und den Sprung in die Relegation geschafft. Das ist das positive Fazit der A-Junioren des KFC Uerdingen in der Fußball-Niederrheinliga nach dem vorletzten Spieltag. Da gewann das Team von Trainer Christian Höfer nach einer überragenden zweiten Halbzeit gegen den VfB Hilden noch mit 3:2 (0:2) und schickte den VfB Homberg, der gegen die SG Essen-Schönebeck den Kürzeren zog (2:4), in die Sonderliga.

Mohammed Amine Kihel legte für die Hildener zwar doppelt vor (3./41.), doch Semjon Etienne Sarpong (46.), Luis Lo Presti (67.) und Andrey Voronin (71.) drehten den Spieß um. Vor allem der 1:2-Anschlusstreffer direkt nach Wiederbeginn gab den KFC-Jungens einen enormen Schub.

Niederlagen auf der ganzen Linie gab es bei den C-Junioren. Der SC Krefeld verlor eher unerwartet das Verfolgerduell bei der TuS Reuschenberg mit 0:2 (0:0) und der SC St. Tönis bekam in der vorletzten Begegnung der Spielzeit – der letzte Spieltag ist erst in zwei Wochen – in einer Auseinandersetzung zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld beim TSV Meerbusch das Fell mit 1:7 (0:3) kräftig über die Ohren gezogen.

St. Tönis geht unter

Die Krefelder, für die Pfingstsonntag noch das Nachholspiel beim makellosen Spitzenreiter VfB Hilden auf dem Programm steht, hatten in Reuschenberg vor allem in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft. Beide Treffer des Gegners, der dadurch in der Tabelle, wie auch Schwarz-Weiß Essen, an den Schützlingen von Trainer Roman Esser vorbei zog, fielen in der Schlussphase (63./69.). Nach der Partie in Hilden erwarten die Krefelder zum Saisonfinale am 30. Mai noch die ASV Einigkeit Süchteln.

Für die St. Töniser langte es beim Tabellennachbarn nur zum Ehrentreffer von Luis Alexander Kalembach zum zwischenzeitlichen 1:5. Ansonsten war die Vorstellung der Mannschaft des scheidenden Trainers Luca Esposito, die aber Siebter bleibt, was für einen Neuling durchaus respektabel ist, auf der ganzen Linie zum Vergessen. In 14 Tagen kommen die Reuschenberger in den Yayla-Sportpark an der Gelderner Straße.