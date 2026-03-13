KFC Uerdingen: Julian Stöhr übersteht St. Tönis-Fluch

Julian Stöhr ist auch nach der Niederlage gegen St. Tönis noch KFC-Coach. – Foto: Ralph Görtz

Die Bilanz des KFC Uerdingen gegen den Nachbarn SC St. Tönis liest sich wahrlich nicht berauschend. In drei Spielzeiten in der Oberliga Niederrhein sind die beiden Mannschaften bislang aufeinandergetroffen. Sechs Spiele wurden also absolviert. Von diesen hat der SC St. Tönis vier für sich entschieden, das 2:1 im Hinspiel dieser Saison war der erste Erfolg des KFC gegen den Klub aus der Nachbarstadt. Zudem trennten sich die beiden Vereine einmal mit einem Unentschieden. Noch verheerender liest sich allerdings die Bilanz des KFC Uerdingen in der heimischen Grotenburg gegen den SC. Alle drei Heimspiele gingen verloren, zwei Mal hieß es 1:4, nun folgte „nur“ ein 1:3 am vergangenen Wochenende. 3:11 Tore im eigenen Stadion, das ist mehr als ausbaufähig.

Anschließend wurde Marcus John als neuer Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion präsentiert. Auch John schaffte es allerdings nicht, den hohen Ansprüchen in Uerdingen zu genügen, nach einem Dreivierteljahr war nach dem 1:4 gegen St. Tönis dieses Kapitel auch schon wieder beendet. Levan Kenia übernahm als Spielertrainer – und führte den KFC am Ende der Saison noch auf den dritten Tabellenplatz, was damals, im Sommer 2024, zum Aufstieg in die Regionalliga gereicht hatte.

Joppe war erst drei Monate zuvor seine Stelle als Cheftrainer des KFC Uerdingen angetreten. Es sollte ein Zeichen im Aufstiegskampf gesetzt werden. Das ging allerdings schief und nach gerade einmal acht Spielen war für Joppe schon wieder Schluss. Auch der Sportliche Leiter Patrick Schneider wurde damals entlassen. „Wir müssen uns eingestehen, dass wir sowohl vom Auftritt, als auch in der Tabelle weiter abgerutscht sind. Da wir keinerlei Anzeichen für eine Trendwende zum Positiven erkennen können, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, wurde der damalige Vorsitzende Damien Raths in einer Vereinsmitteilung zitiert. Dmitry Voronov, der später auch im Vorstand des KFC agierte, übernahm für Joppe bis zum Saisonende.

Die beiden 1:4-Pleiten haben neben dem Ergebnis noch eine Gemeinsamkeit. Denn zwei Tage nach den beiden Spielen musste der jeweilige Trainer beim KFC seinen Hut nehmen. Sowohl Björn Joppe im März 2023 als auch Marcus John Ende Februar 2024 mussten nach den Heim-Niederlagen gegen den SC St. Tönis gehen.

Stöhr übernahm den KFC als Abenteuer

Diese Vorgeschichte dürfte Julian Stöhr, aktueller Trainer des KFC Uerdingen, sicher nicht auf dem Schirm gehabt haben, als er am Sonntag nach dem Spiel auf der Pressekonferenz versuchte, Gründe für die unglückliche Niederlage zu finden. Dass Stöhr den „St. Tönis-Fluch“ besiegt und der erste KFC-Trainer der Geschichte ist, der nach einer Heimniederlage gegen den SC nicht gehen musste, ist allerdings keine große Überraschung. Er hatte im Sommer eine Aufgabe angetreten, die guten Gewissens als Abenteuer bezeichnet werden konnte.

Es mussten schließlich ein komplett neuer Kader und ein neues Trainerteam zusammengestellt werden. Wo andere Vereine in der Liga auf jahrelange Konstanz oder zumindest auf Erfahrungswerte und einen Grundkader aus der Vorsaison zurückgreifen können, war beim KFC alles auf null gestellt. Nur Ole Päffgen und Alexander Lipinski hatten bereits in der Vorsaison für den KFC auf dem Platz gestanden, über die Saison hinweg aber keine Rolle gespielt – weil aussortiert oder gewechselt. Sie und der zurückgeholte Adam Tolba, der in der Abbruch-Saison schon in Uerdingen kickte, kannten aber zumindest das Gefühl, vor den Fans in der Grotenburg zu spielen.

Vor diesem Hintergrund ist ein Platz in der Spitzengruppe der Oberliga Niederrhein keine Selbstverständlichkeit, auch wenn die Ausgangslage durch die jüngsten Ergebnisse etwas gelitten hat. Trotzdem hat der Verein immer noch Chancen, ins Aufstiegsrennen einzugreifen, wenn die Ergebnisse in den kommenden Wochen stimmen. Denn die Konkurrenz hat gezeigt, dass auch sie hin und wieder federn lässt. Noch ist der KFC also nicht abzuschreiben, und genauso wenig Trainer Julian Stöhr.

INFO: Joppe kürzlich in Remscheid entlassen

Remscheid Zuletzt coachte Björn Joppe den FC Remscheid in der Landesliga Niederrhein. Dort lief es allerdings ebenfalls nicht sehr erfolgreich für den gebürtigen Wuppertaler. Der FC droht, in die Bezirksliga abzusteigen. Anfang März haben die Verantwortlichen Joppe aufgrund der sportlichen Situation von seinen Aufgaben entbunden.