KFC Uerdingen: Ist Spektakel erwünscht?

Fünf freie Tage hatte Julian Stöhr, Trainer des Oberligisten KFC Uerdingen, seinen Spielern nach dem frühen und intensiven Vorbereitungsstart in der vergangenen Woche gewährt. Seit dem Wochenende ist das Team wieder im Training, bis zum Pflichtspielauftakt am zweiten Augustwochenende mit dem Niederrheinpokalspiel gegen den SSV Bergisch Born stehen noch einige Einheiten und auch Testspiele auf dem Programm.

Eins davon war gegen die SG Wattenscheid. Ein Traditionsduell vergangener Tage. Anfang der 1990er Jahre spielten sie in der Bundesliga gegeneinander, Ende der 90er in der Zweiten Bundesliga. Zuletzt trafen der KFC Uerdingen und die SG Wattenscheid in der Saison 2017/2018 in der Regionalliga West aufeinander. Heute ist es ein Duell zweier Oberligisten. Niederrhein gegen Westfalen.

Beide Teams gingen das Spiel sehr motiviert an, mitunter vielleicht etwas zu motiviert. So brachte die KFC-Defensive schon nach wenigen Augenblicken einen Wattenscheider zu Fall, den fälligen Strafstoß verwandelten die Gäste sicher. Anschließend hatten die Uerdinger Glück, dass ein weiterer Pfiff ausblieb. Dafür fiel auf der anderen Seite schnell der Ausgleich durch einen direkt verwandelten Freistoß durch Yasin-Cemal Kaya. Spätestens dieses Tor war der Auftakt in eine ereignisreiche erste Halbzeit, in der Fehler auf beiden Seiten gemacht wurden und alle sieben Tore dieser Partie fielen. Neben Kaya trugen sich auch Etienne-Noel Reck, Alexander Lipinski und Kingsley Marcinek in die Torschützenliste ein.

„Es war ein wildes Spiel“, urteilt KFC-Trainer Julian Stöhr. Zu wild für seinen Geschmack. „Eigentlich ist das nicht mein Spiel.“ Bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied sei ihm ein 1:0 stets lieber als ein 4:3 oder gar ein 5:4, betont er. Trotzdem ist er mit dem Ergebnis, also dem Sieg, unter dem Strich sehr zufrieden. „Das habe ich auch der Mannschaft gesagt, am Ende zählt der Sieg“, betont Stöhr. Trotzdem sollte eine gewisse Struktur im Spiel erkennbar sein, die habe zu oft noch gefehlt.

Gerade in der Offensive wussten die Uerdinger aber zu überzeugen. „Wir haben die Fehler der Gegner gut ausgenutzt“, das hat mir gut gefallen“, sagt Stöhr. Dass eigene Fehler zu den Gegentoren geführt haben, sei ärgerlich. „Solange so ein Spiel in der Vorbereitung passiert, ist es aber in Ordnung“, ergänzt der Coach. Spätestens aber mit Beginn der Pflichtspiele erwartet er mehr von seinem Team.

Bis einen Tag vor dem Spiel konnten die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ nicht kommunizieren, wo das Spiel tatsächlich ausgetragen wird. Ursprünglich war geplant, dass das Duell mit Wattenscheid in der Grotenburg steigt – allerdings ohne Zuschauer. „Wir wollten dem Team die Grotenburg zeigen, dass sich die Spieler schon einmal in Ruhe mit dem Stadion vertraut machen können“, hatte Pressesprecher Manuel Kölker mitgeteilt. Schließlich kennt bis auf Ole Päffgen und Alexander Lipinski keiner aus dem Kader die Grotenburg – zumindest als Spieler des KFC. Aufgrund von Bauarbeiten an der Grotenburg fiel diese Option aber aus. Eine Verlegung nach Wattenscheid war ebenfalls nicht möglich, schließlich finden dort derzeit die Leichtathletik-Wettkämpfe der World University Games statt. Und so musste das Spiel am Ende auf einem der Kunstrasenplätze am Löschenhofweg ausgetragen werden.

In der ersten Halbzeit stand als linker Verteidiger Pierre Rogasik auf dem Platz. Dessen Verpflichtung hatten die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Der 18-Jährige durchlief mehrere Jugendmannschaften von Schalke 04, ehe er zuletzt für die U19 von RW Essen spielte. Trainer Julian Stöhr freut sich über die zusätzliche Flexibilität, die der Außenverteidiger dem KFC bringt.

Probespieler zeigen sich

Ebenfalls in der ersten Halbzeit spielte Issa Atcha Yaya, ein 20-jähriger Testspieler. Der Defensivspieler kommt aus den USA, wo er zuletzt auch in der drittklassigen US League One spielte. Anfang Juli spielte er auch bei Regionalligist Rot-Weiß Erfurt vor und kam dort in einem Testspiel zum Einsatz. Ein Engagement in Thüringen war aber nicht zustande gekommen. Aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 stammt Mittelfeldspieler Nedzhib Hadzha, der bis zuletzt für die U23 der Schalker spielte. Dort konnte er sich aber nicht nachhaltig durchsetzen und ist seit dem Sommer vereinslos.

„Er hat das ordentlich gemacht“, attestierte Stöhr dem Mittelfeldspieler eine gute Leistung, nachdem er nach 60 Minuten eingewechselt worden war. Der US-Amerikaner Issa Atcha Yaya hingegen tat sich schwer. „Aber genau dafür sind solche Testspiele gut, um die Probespieler nicht nur im Training, sondern auch unter Wettkampfbedingungen zu sehen“, sagt Julian Stöhr.

Am Samstag steht das nächste Vorbereitungsspiel beim SV Schermbeck auf dem Plan. „Ich schätze Schermbeck als Geheimfavoriten in der Oberliga Westfalen ein“, sagt Trainer Julian Stöhr. Insofern ist es ein weiterer Prüfstein für den KFC. Ob die beiden Probespieler dort auch zum Einsatz kommen, ist ungewiss. Sicher ist aber, dass Julian Stöhr zumindest in der Defensive weniger Spektakel sehen möchte.