KFC Uerdingen: „In vielen Bereichen nicht, was wir uns vorstellen"

Und so war es dann mal wieder die individuelle Qualität, die den Uerdingern half – in diesem Fall die von Mohamed Benslaiman Benktib, der für den einzigen Lichtblick der ersten 45 Minuten sorgte. Das unterstrich auch sein Trainer nach der Begegnung. „Ob es die schlechteste erste Hälfte der Saison war, weiß ich nicht, dafür muss ich sie mir noch einmal angucken. Aber das war schon wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen echt nicht das, was wir uns vorstellen.“

Üble Gedanken bestätigten sich nicht

Und als der TSV dann kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich erzielte, schwante vielen der rund 1500 Zuschauer in der Grotenburg schon wieder Übles. Doch dann folgte die Szene, für die Stöhr doch noch ein explizites Lob übrig hatte – die erneute Führung durch Etienne Noel Reck. „Das haben wir in der Kabine angesprochen, das wollten wir genau so spielen. Perfekt gemacht“, sagte der 35-Jährige.

Der hofft nun auf einen ähnlich erfolgreichen Jahresabschluss am kommenden Samstag beim VfL Jüchen-Garzweiler – was aber alles andere als einfach werden dürfte. Der Aufsteiger setzte sich am Sonntag mit 5:1 beim FC Büderich durch und stellt mit gerade einmal 15 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Zu allem Überfluss wird dem KFC aber sein Antreiber fehlen – Alexander Lipinski handelte sich gegen Meerbusch seine fünfte gelbe Karte ein.