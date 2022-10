KFC Uerdingen im Gleichschritt mit dem FC Bayern Die Uerdinger feiern mit 4:2 bei Turu Düsseldorf den vierten Sieg in Folge. Die Mannschaft wächst immer besser zusammen und wird immer stärker. Warum Trainer Alexander Voigt aber noch nicht zufrieden ist.

Die Zahl der Gemeinsamkeiten zwischen dem FC Bayern München und dem KFC Uerdingen ist überschaubar, aber es gibt sie. Beide Vereine sind als Top-Favoriten ihrer Liga in die Saison gegangen, beide hatten einen etwas holprigen Start, beide haben jetzt vier Spiele in Folge erfolgreich absolviert und scheinen nun ihrer Rolle gerecht zu werden.

Beim FC Bayern ist das eine Selbstverständlichkeit, ganz so weit sind sie in Uerdingen noch nicht – noch nicht! Immerhin skandierten die Fans nach dem Schlusspfiff: „Spitzenreiter, Spitzenreiter!“ Damit lagen sie goldrichtig.

Trainer Alexander Voigt stimmte in den Jubelchor aber nur bedingt ein. „Es war das erwartet zähe Spiel“, sagte er nach dem 4:2-Erfolg bei TuRU Düsseldorf auf dem Rasen des Paul-Janes-Stadions. „Ich glaube, dass wir personell besser besetzt sind und das hat sich dann im Laufe des Spiels aus herausgestellt. Aber es war schwieriger als erwartet und vor allem in der ersten Halbzeit war das alles etwas träge.“

KFC muss mit Führungen besser umgehen

Dabei kam den Uerdingern ein Start nach Maß entgegen, als Gianluca Rizzo eine Ecke von Kevin Weggen mit der Hacker zur frühen Führung verlängerte. Nach dem überraschenden Ausgleich sorgte Alexander Lipinski mit einem Traumtor für die erneute Führung, als er eine Flanke von Levan Kenia volley in die Maschen drosch. „Den treffe ich natürlich überragend in einer schlechten Phase des Spiels“, sagte Lipinski. „Da hatten wir gewackelt, die Zweikämpfe nicht mehr richtig angenommen, deshalb tat das Tor natürlich gut.“ Als Vedran Beric nach der Pause auf 3:1 erhöhte, war die Entscheidung gefallen; dann trug sich auch noch Kenia in die Torschützenliste ein.

„Die frühe Führung war für uns Gift“, erklärte der Coach. „Die Mannschaft hat danach nur noch hin und her gespielt, wenig nach vorne, nicht versucht in die Halbräume zu kommen. Natürlich steht der Gegner kompakt hinten drin, da ist es schwierig durch zu kommen, aber mit der individuellen Klasse, die wir auf dem Platz haben, sollten wir schon in die Zwischenräume kommen. Aber dafür war das Tempo nicht hoch genug und die Laufwege haben mir auch nicht gefallen.“