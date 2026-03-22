KFC Uerdingen: „Ihr seid die Helden meiner Kindheit“ Die Uerdinger Mannschaft von 1986 war zum 40. Jahrestag des legendären Europapokal-Spiels zusammengekommen – und traf auf das aktuelle KFC-Team. Emotional wird es, als Trainer „Kalli“ Feldkamp zugeschaltet wird. Warum Oberbürgermeister Meyer damals in der Halbzeit gehen wollte, aber nicht durfte. von Marvin Wibbeke · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Das KFC-Team traf auf alte Legenden – Foto: Andreas Bornewasser

Es war wie ein großes Klassentreffen. Als sich am Donnerstag das „Wunder von der Grotenburg“, das legendäre 7:3 von Bayer Uerdingen gegen Dynamo Dresden im Europapokal der Pokalsieger, zum 40. Mal jährte, war ein Großteil der damaligen Uerdinger Mannschaft der Einladung des KFC gefolgt. Auch aus Dresden hatten sich zwei ehemalige Spieler auf den Weg gemacht. Jens Ramme, der damals als Torhüter zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, und Matthias Döschner. Am Abend kamen sie alle sowie Sponsoren, Partner, Fans und die aktuelle Mannschaft im VW-Zentrum Krefeld zusammen, um in Erinnerungen zu schwelgen und um Geschichten sowie Anekdoten auszutauschen.

Schon mittags waren die Spieler von damals um die Brüder Friedhelm und Wolfgang Funkel und den Mannschaftskapitän Matthias Herget zusammengekommen, um gemeinsam zu essen. Abends fand dann die Veranstaltung im Autohaus statt. Beim KFC ist in den vergangenen Wochen und Monaten viel im Hintergrund geplant und vorbereitet worden, damit an diesem Jahrestag alles reibungslos funktioniert. Pressesprecher Manuel Kölker hob in diesem Zusammenhang besonders Geschäftsführer Sebastian Schmidt und Vorstandsmitglied Yvonne Zell hervor, die „viele Hundert Stunden“ Arbeit investiert hätten. Sondertrikot zum Jubiläum Arbeit, die sich aber gelohnt hat. Das war an vielen Tischen am Mittwochabend zu vernehmen. Der KFC hatte zudem einige Merchandising-Artikel präsentiert. Neben dem Spieltagsposter von damals wurden auch ein Jubiläums-Schal und eine Tasse mit der Torfolge zum Kauf angeboten. Ole Päffgen, Kapitän der aktuellen KFC-Mannschaft, kam dann in einem Sondertrikot auf die Bühne, das an den damaligen Dress angelehnt ist, und das die Fans im Online-Shop erwerben können.

Um 19.05 Uhr stießen dann die Fans dazu, die sich im Vorfeld für diesen Abend anmelden konnten. Ein paar von ihnen kamen in alten Trikots, einer mit Nachbildung des DFB-Pokals, den Uerdingen 1985 gewonnen hatte. Für sie war es eine Gelegenheit, von den Stars von damals Autogramme zu ergattern und ihren Idolen noch einmal ganz nah zu sein. Das brachte den doch engen Zeitplan hier und da etwas an seine Grenzen. Mehrere Krefelder erzählten schließlich davon, wie sie das Spiel damals erlebt hatten. Der neue Vorsitzende Norbert Philipp etwa, der seine Eintrittskarte von mitgebracht hatte und berichtete, wie er als Jugendlicher am Zaun gestanden habe. Im Gegensatz zu vielen anderen sei er nicht in der Halbzeit gegangen, betonte er. Auch Frank Meyer war bis zum Ende geblieben – allerdings gegen seinen Willen, wie der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld verriet. Es sei eines der ersten Flutlichtspiele unter der Woche gewesen, das er sehen durfte. Nach 45 Minuten wollte er heim, doch sein Vater intervenierte. „Das sind wir der Mannschaft schuldig“, sagte der Vater damals zu ihm. Denn die Spieler hätten in dieser Zeit einfach herausragend gespielt. „Ihr seid die Helden meiner Kindheit“, sagte Meyer an die Uerdinger Mannschaft gerichtet, die er mit einer Ehrung auszeichnen durfte. Er hatte den Schal um den Hals hängen, den er damals beim Spiel trug. „Diese mannschaftliche Geschlossenheit ist etwas, wo man viel draus lernen kann“, betonte Meyer.