KFC Uerdingen: „Ihr seid die Helden meiner Kindheit“

Es war wie ein großes Klassentreffen. Als sich am Donnerstag das „Wunder von der Grotenburg“, das legendäre 7:3 von Bayer Uerdingen gegen Dynamo Dresden im Europapokal der Pokalsieger, zum 40. Mal jährte, war ein Großteil der damaligen Uerdinger Mannschaft der Einladung des KFC gefolgt. Auch aus Dresden hatten sich zwei ehemalige Spieler auf den Weg gemacht. Jens Ramme, der damals als Torhüter zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, und Matthias Döschner. Am Abend kamen sie alle sowie Sponsoren, Partner, Fans und die aktuelle Mannschaft im VW-Zentrum Krefeld zusammen, um in Erinnerungen zu schwelgen und um Geschichten sowie Anekdoten auszutauschen.
Schon mittags waren die Spieler von damals um die Brüder Friedhelm und Wolfgang Funkel und den Mannschaftskapitän Matthias Herget zusammengekommen, um gemeinsam zu essen. Abends fand dann die Veranstaltung im Autohaus statt. Beim KFC ist in den vergangenen Wochen und Monaten viel im Hintergrund geplant und vorbereitet worden, damit an diesem Jahrestag alles reibungslos funktioniert. Pressesprecher Manuel Kölker hob in diesem Zusammenhang besonders Geschäftsführer Sebastian Schmidt und Vorstandsmitglied Yvonne Zell hervor, die „viele Hundert Stunden“ Arbeit investiert hätten.
Arbeit, die sich aber gelohnt hat. Das war an vielen Tischen am Mittwochabend zu vernehmen. Der KFC hatte zudem einige Merchandising-Artikel präsentiert. Neben dem Spieltagsposter von damals wurden auch ein Jubiläums-Schal und eine Tasse mit der Torfolge zum Kauf angeboten. Ole Päffgen, Kapitän der aktuellen KFC-Mannschaft, kam dann in einem Sondertrikot auf die Bühne, das an den damaligen Dress angelehnt ist, und das die Fans im Online-Shop erwerben können.
Um 19.05 Uhr stießen dann die Fans dazu, die sich im Vorfeld für diesen Abend anmelden konnten. Ein paar von ihnen kamen in alten Trikots, einer mit Nachbildung des DFB-Pokals, den Uerdingen 1985 gewonnen hatte. Für sie war es eine Gelegenheit, von den Stars von damals Autogramme zu ergattern und ihren Idolen noch einmal ganz nah zu sein. Das brachte den doch engen Zeitplan hier und da etwas an seine Grenzen.
Mehrere Krefelder erzählten schließlich davon, wie sie das Spiel damals erlebt hatten. Der neue Vorsitzende Norbert Philipp etwa, der seine Eintrittskarte von mitgebracht hatte und berichtete, wie er als Jugendlicher am Zaun gestanden habe. Im Gegensatz zu vielen anderen sei er nicht in der Halbzeit gegangen, betonte er. Auch Frank Meyer war bis zum Ende geblieben – allerdings gegen seinen Willen, wie der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld verriet. Es sei eines der ersten Flutlichtspiele unter der Woche gewesen, das er sehen durfte. Nach 45 Minuten wollte er heim, doch sein Vater intervenierte. „Das sind wir der Mannschaft schuldig“, sagte der Vater damals zu ihm. Denn die Spieler hätten in dieser Zeit einfach herausragend gespielt. „Ihr seid die Helden meiner Kindheit“, sagte Meyer an die Uerdinger Mannschaft gerichtet, die er mit einer Ehrung auszeichnen durfte. Er hatte den Schal um den Hals hängen, den er damals beim Spiel trug. „Diese mannschaftliche Geschlossenheit ist etwas, wo man viel draus lernen kann“, betonte Meyer.
Einer konnte an diesem Abend nicht selbst vor Ort sein: Trainer Karl-Heinz Feldkamp. Der inzwischen 91-Jährige lebt im spanischen Marbella und wurde per Video zugeschaltet. Das Gespräch führte der langjährige Sportreporter Rolf Töpperwien, der extra für diesen Abend seinen Urlaub unterbrochen hatte. Töpperwien, der das Spiel zwischen den Trainerbänken miterlebt hatte, war mit dafür verantwortlich, dass das Spiel damals live im Fernsehen gezeigt wurde und nicht das Spiel des FC Bayern München, das an diesem Abend ebenfalls stattfand. Als Feldkamp auf der Videoleinwand zu sehen war, brandete großer Applaus auf. Feldkamp erzählte, dass Klaus Sammer, der damalige Dynamo-Trainer, ihm seitdem aus dem Weg gehe.
Und natürlich sollten die Protagonisten von damals auch auf der kleinen Bühne zu Wort kommen, sowohl die Uerdinger als auch die Dresdener. Jens Ramme berichtete, dass der Dresdener Coach Sammer damals in der Halbzeit gar nicht mit ihm gesprochen habe und er nur von einem Betreuer erfahren habe, dass er nun ins Tor müsse. Im Anschluss an das Spiel musste er als Sündenbock herhalten, obwohl er an den Gegentreffern weitgehend machtlos war. „Dynamo Dresden hat mich aus den Büchern entfernt“, sagte er.
Den Schlusspunkt des emotionalen Abends setzte dann die Vorführung einer Aufzeichnung des Europapokal-Spiels. Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit wurde sich schnell darauf geeinigt, nur die zweite Halbzeit zu zeigen. Und auch, wenn so ziemlich jeder im Raum das Spiel schon etliche Male gesehen haben dürfte, gingen die Uerdinger trotzdem mit. Vor dem ersten Elfmeter wurde sich über das Foulspiel beklagt, die Tore wurden ebenso bejubelt wie die Paraden von Keeper Werner Vollack in der Schlussphase. Ein rundum gelungener Abend für alle, die den Uerdinger Fußball im Herzen tragen.