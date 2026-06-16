KFC Uerdingen holt Torjäger aus der Regionalliga

Wechselt zum KFC Uerdingen: Daiki Kamo. – Foto: KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen hat seinen ersten offiziellen externen Zugang für die neue Saison präsentiert: Aus der Regionalliga West kommt vom Bonner SC Stürmer Daiki Kamo, der zuvor vor allem im Trikot des SC St. Tönis in der Oberliga Niederrhein überzeugt hat. Eine Verletzung bremste ihn beim BSC nachhaltig aus.

Verletzungspech beim Bonner SC

Der Stürmer sagt bei seiner Vorstellung: „Ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe hier. Schon jetzt freue ich mich auf das schöne Grotenburg-Stadion und die vielen verrückten Fans. Mein persönliches Ziel sind natürlich viele Tore, gekrönt mit dem Aufstieg am Ende der Saison.“ Sein Ziel ist klar: wieder durchstarten. Kurz nach seinem Wechsel in der Winterpause vom Wuppertaler SV, für den er in 16 Spielen vier Tore erzielte, zog er sich einen Bruch des Sprunggelenks zu. Die Saison war unmittelbar beendet, für den Bonner SC lief er lediglich zweimal auf.

Über den Siegburger SV wechselte der 23-jährige Japaner im Winter 2024 nach St. Tönis. Nach drei Toren und ebenso vielen Vorlagen zündete er dann zur Saison 2024/25 komplett durch: Er gehörte zu den besten Angreifern in der Oberliga Niederrhein, erzielte 19 Tore und legte weitere neun Treffer für den Fusionsverein auf. Auch sein Start in Wuppertal war mit vier Toren und zwei Vorlagen ordentlich, beim BSC wurde der vielseitige Offensivspieler wie erwähnt ausgebremst.