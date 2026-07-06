KFC Uerdingen holt MSV-Talent und erfahrenen Oberliga-Torwart

Der KFC Uerdingen treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat zwei weitere Personalien für die kommende Saison fix gemacht: Aus dem Nachwuchs des MSV Duisburg wechselt Louis Halfes-Meis zum KFC. Der Innenverteidiger wird in Uerdingen seine ersten Schritte im Seniorenbereich gehen und ist damit zunächst vor allem ein Spieler für die Zukunft.
Halfes-Meis wurde beim MSV ausgebildet und bringt aus dem Juniorenbereich bereits reichlich Spielpraxis mit. In der FuPa-Datenbank sind für den Abwehrspieler 85 Einsätze und sechs Tore verzeichnet. Zuletzt lief er für die U19 des MSV Duisburg auf und spielte in der DFB-Nachwuchsliga. Beim KFC soll er nun den Übergang in den Männerfußball schaffen und sich Schritt für Schritt an die Anforderungen im Seniorenbereich gewöhnen.
Deutlich mehr Erfahrung bringt Marius Delker mit. Der Torwart hat am Niederrhein schon einiges gesehen und erlebt und dürfte entsprechend den meisten Oberliga-Fans ein Begriff sein. In seiner Laufbahn stand er unter anderem für Hamborn 07, FC Kray und 1. FC Bocholt in der Oberliga Niederrhein zwischen den Pfosten. Auch für TuRU Düsseldorf war Delker aktiv.
Mit Delker komplettiert der KFC sein Torwarttrio um Jonas Holzum und Dominic Grehl. Während Halfes-Meis als Entwicklungsspieler eingeplant ist, bekommt der Kader zwischen den Pfosten damit noch einmal zusätzliche Routine. Delker kennt die Liga, kennt den Fußball am Niederrhein und dürfte gerade durch seine Erfahrung auch im Trainingsalltag eine wichtige Rolle einnehmen.
Für den KFC sind es zwei weitere Transfers, die unterschiedliche Bedürfnisse bedienen: Auf der einen Seite ein junger Innenverteidiger, der perspektivisch aufgebaut werden soll, auf der anderen Seite ein erfahrener Schlussmann, der die Torwartgruppe abrundet.