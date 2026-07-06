KFC Uerdingen holt MSV-Talent und erfahrenen Oberliga-Torwart

Neue Spieler für Trainer Julian Stöhr. – Foto: Ralph Görtz

Der KFC Uerdingen treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat zwei weitere Personalien für die kommende Saison fix gemacht: Aus dem Nachwuchs des MSV Duisburg wechselt Louis Halfes-Meis zum KFC. Der Innenverteidiger wird in Uerdingen seine ersten Schritte im Seniorenbereich gehen und ist damit zunächst vor allem ein Spieler für die Zukunft.

Halfes-Meis wurde beim MSV ausgebildet und bringt aus dem Juniorenbereich bereits reichlich Spielpraxis mit. In der FuPa-Datenbank sind für den Abwehrspieler 85 Einsätze und sechs Tore verzeichnet. Zuletzt lief er für die U19 des MSV Duisburg auf und spielte in der DFB-Nachwuchsliga. Beim KFC soll er nun den Übergang in den Männerfußball schaffen und sich Schritt für Schritt an die Anforderungen im Seniorenbereich gewöhnen.

Delker bringt reichlich Oberliga-Erfahrung mit

Deutlich mehr Erfahrung bringt Marius Delker mit. Der Torwart hat am Niederrhein schon einiges gesehen und erlebt und dürfte entsprechend den meisten Oberliga-Fans ein Begriff sein. In seiner Laufbahn stand er unter anderem für Hamborn 07, FC Kray und 1. FC Bocholt in der Oberliga Niederrhein zwischen den Pfosten. Auch für TuRU Düsseldorf war Delker aktiv.