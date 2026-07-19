KFC Uerdingen holt Hünen für die Sechs: "Das letzte Puzzle-Stück"

Kommt aus Wuppertal: Dominic Duncan. – Foto: KFC

Der KFC Uerdingen präsentiert seine neue Verpflichtung als „letztes Puzzle-Stück“: Vom Wuppertaler SV kommt der fast zwei Meter große defensive Mittelfeldspieler Dominic-Maximilian Constantine Duncan. Er soll dem Titelanwärter in der Oberliga Niederrhein mehr Stabilität geben, ist allerdings noch nicht zu 100 Prozent fit.

Julian Stöhr erklärt die Verpflichtung: "Wir hatten von Anfang an den Plan, jemand zu holen, der die defensive Mittelfeld-Position bekleiden kann. Es ist unglaublich wichtig, dass wir jemanden haben, der, auch bei eigenem Ballbesitz, die Position hält und die Kette absichert. Bei den bisherigen Testspielen hat man klar gesehen, dass wir da ein Defizit hatten, auch was das Nachschiebeverhalten und die Konterabsicherung angeht. Ich glaube, dass Dominic dafür genau der richtige Spieler sein kann, allein schon durch seine Erfahrung und durch seine Körpergröße." Weiter führt der KFC-Coach bei der Vorstellung aus: "Dome muss nun schnell wieder fit werden, denn sein letztes Spiel hat er Mitte Mai bestritten. Wir hoffen, dass er pünktlich zum Saisonstart in guter Verfassung sein wird."

Viel Regionalliga-Erfahrung für den KFC

Auch die Vita des 27-Jährigen passt zu einer Mannschaft, die in der kommenden Saison stabiler und reifer auftreten will. Duncan hat bereits reichlich Erfahrung in verschiedenen Regionalligen gesammelt. Für BFC Dynamo und Rot-Weiß Erfurt absolvierte er 50 Partien in der Regionalliga Nordost, für Eintracht Hohkeppel und den Wuppertaler SV kamen 35 Einsätze in der Regionalliga West hinzu. Außerdem spielte er 20-mal für Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest.