KFC Uerdingen holt ehemaligen Zweitliga-Spieler

Der KFC Uerdingen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen - und das ist ein großer Name: Ulrich Bapoh, der beim VfL Bochum als Shootingstar gehandelt wurde, schließt sich mit sofortiger Wirkung de Oberligisten an.

Kreuzbandriss bremst Bapoh aus

Bapoh, erst 26 Jahre alt, hat laut Transfermarkt immer noch einen Marktwert in Höhe von 75.000 Euro. Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend-Abteilung der Bochumer und hinterließ zunächst als Leihspieler beim damaligen niederländischen Zweitligisten Twente Enschede mit drei Toren und einer Vorlage in zehn Partien einen guten Eindruck. Doch als er dann im Ruhrgebiet in der 2. Bundesliga durchstarten wollte, bremsten den Offensivspieler Verletzungen aus: Nach seinem Kreuzbandriss 2019 wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert.

Beim VfL Osnabrück blieb spielte er in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga, ehe er 2022/23 zu Alemannia Aachen wechselte. Er gehörte zu der Mannschaft des TSV, die 2023/24 die Meisterschaft in der Regionalliga West feierte, zum Drittliga-Kader gehörte er allerdings nur in der Hinrunde. In der vergangenen Saison spielte er in der Rückrunde für die Sportfreunde Lotte, danach war vereinslos - bis jetzt.